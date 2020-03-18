CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) – CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni tip koronavirüsle (Kovid,19) mücadelede şeffaflık vurgusu yaparak, "Bir monitör yapın, orada şüpheli vaka sayısını, takipteki vaka sayısını, kit uygulanan, tahlil yapılan, test uygulanan kişilerin sayısını, pozitif çıkanları, iyileşenlerin sayısını yazın ve Türkiye oradan takip etsin." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki koronavirüs vakası sayısındaki artış ve dün yaşanan ölüm nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamların CHP tarafından da yakından takip edildiğini dile getiren Özel, ilk ölüm vakasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kullandığı "Çin teması" ifadesinin, daha önce yapılan bilgilendirmelerle çeliştiği için dikkat çekici olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Koca'nın, hem ölen kişinin ismi hem de teşhis ve tedavi süreci öyküsü açısından şeffaf bir bilgilendirme yapmasının önemli olduğuna işaret eden Özel, "Daha önceden yapılan ifadelere bakıldığında Çin teması bugüne kadar ifade edilmemişti. Bir gün önce ifade edilen 47 vakanın içinde dahi Çin'den bahsedilmezken bugünkü Çin teması, Beyoğlu esnafı ve o bölgede görevini yapan meslek grupları açısından tartışma ve endişe yaratmış durumda. Burada tam bir şeffaflığa ihtiyaç var." diye konuştu.

Özel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) monitörizasyonu gibi Türkiye'de de vaka, iyileşenler ve hayatını kaybedenlerin sayısının açık, şeffaf ve güncellenir şekilde ortaya çıkmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

– "Ekonomik Sosyal Konsey acilen toplanmalı"

Ekonomik Sosyal Konseyin bir an önce toplanmasınının temel bir talep olduğunu söyleyen Özel, "Sanayici, esnaf, çiftçi, serbest meslek erbapları, Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey 11 yıldır toplanmıyor. Bugün toplanmayacaksa ne zaman toplanacak? Konsey acilen toplanmalıdır." görüşünü dile getirdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı doğrultusunda kullanılmasını isteyen Özel, "İşsizlik Sigortası Fonu'na ihtiyaç duyacağımız çok önemli günlerden geçiyoruz. Çok sayıda kişinin işsiz kalma endişesi var, iş yerleri alınan kararlar gereği durduruluyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nun işçi yararına kullanılacağı güne gelinirken, sizin bunu Kredi Garanti Fonu, Varlık Fonu, işverenlerle ilgili teşviklerde kullanmaya kalkmanız doğru değil." ifadesini kullandı.

– CHP'den ekonomiye ilişkin 11 kanun teklifi hazırlığı

CHP'nin ekonomi masasının uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Özel, 11'e ulaşan kanun tekliflerinin, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi tarafından somutlaştırılarak, bu hafta bitmeden Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Özel, söz konusu tekliflerde çalışma hayatı, sağlık sektörü, salgın ile mücadele, hane halkına yönelik gelir destek mekanizmaları, sosyal güvenlik sisteminde alınacak tedbirler ve destekler, konseylerin toplanmasına yönelik çağrılar, ekonomik destek paketleri gibi başlıkların yer alacağını bildirdi.

Ekonomik destek paketleri içerisinde turizmcilere çok özel bir yer ayıracaklarını ifade eden Özel, "Tekliflerimizde fiyat takip ve radar sistemini önereceğiz. Fahiş fiyat uygulayanların aynı gıdada halk sağlığını tehdit edenlerin ifşa edilmesi gibi, fahiş fiyat uygulamalarının da ifşa edildiği bir süreci öneriyoruz." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun, "yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddiasına ilişkin ifadesini de değerlendiren Özel, ifadenin korkunç ve utanç verici olduğunu söyledi. Özel, "Bu korkunç ifade şunu da gösteriyor: Ben bunu hep yaparım diyor. Yani bu tek vakası değil. Bilinen tek vakası… Burhan Kuzu'nun hangi davalara, hukuki sıfatla değil, siyasetçi sıfatıyla müdahil olduğunun açıklığa kavuşturulması lazım. Hangi davaları etkiledi, hangi hakimleri aradı, hangi yakın dostları için baskı yaptı, telkinlerde bulundu bunu görmek lazım. Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinin devam ediyor olması AK Parti'nin de bu pisliğe battığının göstergesi." şeklinde konuştu.

– Fransa'dan getirilen vatandaşlar

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina için götürülürken otobüsten ayrılmasına ilişkin videonun herkesçe görüldüğünü dile getiren Özel, olayın iyi ki videoya çekildiğini, bu olaya müdahalenin vatandaş eliyle yapıldığını söyledi. Özel, iki yolcunun karantina için götürülürken otobüsten ayrılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Meclis'te, 14 günlük süreye uymakta titiz davrandıklarını ifade eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da yurt dışı ziyaretlerinden dönüşlerinde bu kurala uymaları gerektiğini söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan Büksel'den pazartesi dönmedi mi? Sayın Erdoğan ile birlikte bakanlar var mı? Bu bakanları ve Sayın Erdoğan'ı takip eden gazeteciler var mı? Bu karantina vatandaşa var. Milletvekilleri de tarif edilen sınırlar içerisinde, evlerinde günlerini geçiriyor ve grupları tarafından denetleniyor. Sayın Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde toplantı yapıyor. Bakanlar toplantı yapıyor. Bu karantina uygulanacaksa bundan saray mı muaf? Yurt dışı gezine katılan bakanlara, Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, diğer bürokrasiye 14 gün kuralı işlemiyor. Bu sağlık kuralları herkese işlemeli."

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm vakasına ilişkin bir soru üzerine de Özel, şu yanıtı verdi:

"Sağlık Bakanının isim söylemiyor olması bir bilinmezlik, endişe yaratıyor. Endişeleri giderecek şey şeffaflıktır. Kişinin adı, mesleği söylendiğinde ve bu tanının ne şekilde konduğu söylendiğinde, kişinin teması üzerinden de varsa bir zafiyetin nereden ortaya çıktığı ya da bunun nasıl bir makul açıklaması olacağı ortaya çıkacaktır. Şeffaf bir şekilde bilgilendirme lazım. Sayın Koca, bir monitör yapın, orada şüpheli vaka sayısını, takipteki vaka sayısını, kit uygulanan, tahlil yapılan, test uygulanan kişilerin sayısını, pozitif çıkanları, iyileşenlerin sayısını yazın ve Türkiye oradan takip etsin."

Özel, DSÖ temsilcilerinin CHP'nin Koronavirüs İzleme Komisyonunda, yaptığı sunuma ilişkin soruyu da yanıtladı.

Sunumda dünyadaki uygulamaların, Türkiye'deki durumun, dünyada alınan tedbirlerin, iyimser ve kötümser senaryoların bulunduğunu aktaran Özel, "DSÖ'nün sunumunda genel olarak gördüğümüz; ne kadar çok test yapılırsa o kadar iyidir. Bilim Kurulundan bir doktorumuz tweetlerinde de daha çok test yapmanın ve bu mücadeleyi bu şekilde sürdürmenin doğru olacağını söylüyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Çok fazla kişiye test yapmak lazım." dedi.