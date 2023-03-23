CHP, HDP ve İYİ Parti’nin önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Partinin “Banka borçları nedeniyle icralık duruma düşen vatandaşların sorunları”; HDP’nin “yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi” ve CHP’nin “kuraklık” konularında araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra AK Parti Grubu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı. Daha sonra Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. (AA)