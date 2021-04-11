CHP, “Hep Birlikte” projesi ile gençlerin sorunlarının çözüm yollarını arayacak

ANKARA (AA) – CHP, her kesimden gençlerin yer alacağı "Hep Birlikte" projesi ile gençlerin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, her hafta farklı gruplardan gençlerle bir araya gelerek, gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini raporlayacak.

Projenin planlamasında gençler, "lise öğrencileri", "üniversite öğrencileri", "çeşitli meslek grupları", "işsizler" ve "beyin göçüyle yurt dışına taşınanlar ya da taşınmayı düşünenler" olarak gruplandırıldı.

Proje ile genellikle "Y kuşağı", "Z kuşağı" gibi gruplandırılarak yalnızca sosyal davranış ve oy tercihleriyle gündeme gelen milyonlarca gencin farklılıkları ve ortak noktaları belirlenerek, gençlerin siyasette sembolik ve genelleyici değil, gerçek ve çözüm odaklı görünürlüğünün sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda düzenli yapılacak toplantılarda Türkiye'nin tüm bölgeleri dengeli temsil edilecek. Katılımcıların toplantı öncesi araştırma yapması istenecek ve kişisel hikayelerin yanında genele yayılan sorunların da çözüm önerileriyle birlikte aktarılması sağlanacak.

Toplantıların organizasyonu için tamamı gençlerden oluşan bir ekip görevlendirildi. Buna göre, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Gençlik Politikaları Platformu'nda hukuk, ekonomi, eğitim çalışma grupları başta olmak üzere tüm çalışma gruplarında görev alan gençler, ön araştırma, toplantıların organizasyonu ve raporlaması konusunda yetkilendirildi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin her yanında gençler, çok ciddi problemlerle baş başa bırakılmış durumda. Tek adam hükümeti, gençlerin sorunlarını çözmek yerine bu sorunları gittikçe daha da derinleştiriyor. Gençler olarak her birimiz birçok meslek dalında çalışıyor, okuyor ya da işsiz kalıyoruz. Hayatın tüm alanlarında yaşanan sorunların üstüne bir de genç olmaktan kaynaklanan güvencesizlik temelli sorunlar ekleniyor. Bu projeyle amacımız, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak gençleri bir araya getirmek ve gençlik politikalarımızı sorunun bizzat muhatabı olan gençlerle birlikte üretmek, gençlerin sorunlarını çözümlerle birlikte kayda geçirmek. Bu nedenle projemize 'Hep Birlikte' adını verdik. Çalışmalara başladıkça görüyoruz ki alışılageldik ayrışmalar gençler için geçerli değil, farklı kökenlerden gelen gençlerin sorunları, önyargıları yıkacak derecede ortak."