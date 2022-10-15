CHP heyeti Amasra’da: Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgede açıklama yaptı. Altay, “Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem tesisin hem de bölgenin yaraları bir an önce sarılır.” dedi.

İsmail AKDUMAN

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Yaşanan bu patlamadan açıklanan resmi sayılara göre 40 madenci can verdi .

“BU SON OLSUN”

Facianın yaşandığı Amasra’ya grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, genel başkan yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’ndan oluşan CHP heyeti ulaştı. Heyet adına konuşan Engin Altay, “Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem tesisin hem de bölgenin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar etmemesi için de hiç şüphesiz gerekli önlemlerin alınması konusunda, hem meclis hem yürütme organı bundan sonra daha yüksek bir duyarlılık içinde hareket eder diye umuyoruz” dedi.

Hastane ziyareti gerçekleştireceklerini ve ardından cenazelere katılacaklarını, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da bölgeye geleceğini ifade eden Altay, “Hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz, daha sonra bizler de ayrı ayrı cenazelere katılarak, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

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