CHP heyeti Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Kuzey Irak’a çalışma ziyaretine giden heyet, Erbil’de KDP Genel Başkanı ve eski Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani ve Bölgesel Yönetim yetkilileri ile bir araya geldi.

CHP heyeti bugün Erbil’de çalışma ziyaretinde bulundu.

Heyet başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya; Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti. Heyet, Erbil’de KDP Başkanı ve eski Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Heyet ayrıca Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, KDP Genel Sekreteri Fadhil Mirani ile görüştü. Heyet bugün Bölgesel Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Safir Dizayni ile de görüşecek.

Yapılan görüşmelerde karşılıklı iyi niyet temennisinin ardından Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti. Görüşmelerde Ortadoğu ve yakın bölgeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bugün Safin Dizayi ile görüşecek olan CHP Heyeti, önümüzdeki günlerde KYB ve Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile görüşerek daha sonra Kerkük’e geçerek Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir araya gelecek.