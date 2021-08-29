CHP heyeti ‘güvenlik’ gerekçesiyle alınmadı! Ağbaba: Buradaki kapalılık soru işreti getiriyor!





Yangının 13’üncü gününe girdiği Tunceli’de incelemede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yangına günlerdir müdahale edilmemesini, “Tunceli'ye özgü izleyerek yangın söndürme metodu denendi. Onun da ne kadar başarısız olduğu, 140 hektarın yanmasıyla görüldü" diye değerlendirdi. Yanan bölgelere “operasyon” gerekçesiyle alınmadıklarını belirten Ağbaba, “Herhalde gizleyecekleri, kapatacakları bir şey var gibi de gözüküyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #tunceli #yangın #chpheyeti #tunceliyangın #dersim #haber #gündem #yurttaştv