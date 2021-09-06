CHP heyeti, Irak Türkmen Cephesi ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Irak’ın kuzeyine çalışma ziyaretinde bulunan heyet, Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yetkililerle görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Başkanlığındaki heyet, ziyaretin ikinci gününde Erbil’de temaslarını tamamladıktan sonra Kerkük’e geçti. Heyet Başkanı Salıcı’ya; Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti.

Heyet, Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunların ele alındığı, CHP’nin Irak Türkmenlerinin mücadelesinde yanında olduğunun vurgulandığı bildirildi.

Ayrıca CHP’nin, Irak Türkmenlerinin hak ve hukukunu korumak için her türlü desteği sunacağının ifade edildiği kaydedildi.

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