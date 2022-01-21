CHP heyetinden AKP ve MHP’ye ‘Gülistan Doku’ çağrısı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin adliye binası önünde 21 gündür devam eden oturma eylemini CHP heyeti ziyaret etti. Bu konuyla ilgili TBMM’ye araştırma önergesi vereceklerini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “AKP ve MHP’yi bu araştırma önergesini desteklemeye ve meclisin bu işe el koymasını sağlamaya davet ediyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç’in, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde, düzenlenecek olan anma etkinlikleri için Tunceli’ye gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılıç, Aykut Erdoğdu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Gülistan Doku’nun ailesinin 21 gündür adliye binasının önünde devam ettirdikleri oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

“BİZİM SESİMİZİ KILIÇDAROĞLU DUYDU”

‘Benim 21 yaşındaki gencecik kızım küçücük şehirde kayboldu’ diyen anne Bedriye Doku, “Tuncay Vali ‘suda kızınız cesedini size vereceğiz’ dedi. Hani kızım? Neden yalan söyledi vali bizi oyaladı? O çocuk kimdi onu öyle kolladılar, gözaltına almadılar? Benim kızımın başına ne geldiyse o biliyor. Bir de hakkımızı aradık diye benim kızıma hapis para cezası verdiler. Adalet Bakanı Gülistan Doku sorusunu istemiyor. Ülkede başka bir adalet bakanı varsa ona soralım. Bizim sesimizi kimse duymuyor, inanıyoruz Kılıçdaroğlu duydu sizi yolladı” diye konuştu.

“ADALET ARAMAK İÇİN ADLİYE BİNASININ ÖNÜNDEYİZ”

Gülistan Doku için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması yönünde önerge vereceklerini belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şunları söyledi;

*Neredeyse 2 yılı geçmiş bir süreçte bir şeyler söylemek çok zor. Geçen sene geldiğimizde birlikteydik. Anne ve aile suyun başında bekliyordu. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. O zaman aile bana hep söyledi; şu anda Ordu’da valilik yapan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sürekli ‘kızınız suda, suda çıkacak’ dedi ve oraya yönlendirmelerde bulundu.

*İşte görüntüler var ortaya çıkacak dediler. Hep aile endişe ediyordu, burada diyorlar ya çıkmazsa. Her yönüyle bir araştırma yapılması lazım. Gülistan illa sudan çıkacak, ölüsü çıkacak diyorlardı. Aile ‘çok yönlü arama yapılsın’ dedi fakat ailenin o zamanki feryadı dinlenmedi.

*Şimdi suyun başında değiliz adalet aramak için adliye binasının önündeyiz. Ailenin sesini Türkiye’ye duyurmak için çağrısı vardı. Bizlerde bu çağrıyı dinlemeye geldik. Onlar Ankara’da dertlerini anlatmak istiyorlar. Biz CHP grubu olarak bu işe ön ayak olmaya ve onlara ev sahipliği yapmaya diğer grup başkanlarıyla temas kurmalarını sağlamaya hazırız.

“AKP VE MHP’Yİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Gülistan Doku için mecliste bir araştırma önergesi daha vereceklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Gülistan Doku’nun annesinin adalet talebi, onun yüreğindeki yangın serinlemeden hiçbirimizin bu işin peşini bırakmasını beklemesin. Ayrıca çok şüpheli durumlar var. Bir üvey evlat ve babanın konumu ve o konumdan dolayı soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğine dair eleştirileri biz de paylaşıyoruz.

*Gülistan Doku’ya adalet için elimizden geleni yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi Tunceli milletvekilimiz ile birlikte bu ziyaretten sonra mecliste araştırma önergesi daha vereceğiz.

*AKP ve MHP’yi bu araştırma önergesini desteklemeye ve meclisin bu işe el koymasını sağlamaya davet ediyoruz. Her şey muhalefetten geliyor diye hayır diyenler Gülistan’ın annesinin ve ailesinin sesini duysun artık.

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