CHP İlçe Başkanı’na açılan tazminat davası işlemden kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun tarafından açılan 400 bin TL’lik manevi tazminat davası görüldü.

Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davalı Suat Özçağdaş ve avukatları ile CHP Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda partili de katıldı.

Mahkeme, davacı tarafın duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün CHP örgütü, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımızla birlikte Üsküdar İlçe Başkanımız Suat Özçağdaş’ın davasına katılmak üzere geldik. CHP İlçe Başkanı ve ilçesinin grup başkanı olarak görevini yapmak üzere gitmesinden sonra İletişim Başkanı’nın gerek ilçe başkanımız, gerek şahsım, gerek partimizden milletvekillerimizle ilgili açtığı ceza ve tazminat davaları var. Biz CHP olarak her zaman halkın, hakkın ve hukukun yanında olacağız” dedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise, “Biz Üsküdar’da olduğu gibi diğer ilçelerimizde, illerimizde de bu mücadele devam edecek. Halkımızın daha çok yeşil alana, daha çok deprem toplanma alanına ihtiyacı vardır. Hukuk mücadelermiz, savunma mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Özçağdaş’ın avukatı da, “Davacılar Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun tarafından açılan 400 bin TL’lik manevi tazminat davasının ilk duruşmasına hepimiz davalılar olarak geldik. Ancak davacılar, davayı takip etmediklerinden dolayı HMK hükümleri gereği dava düşürüldü” açıklamasında bulundu.

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