CHP ilçe binasına saldıran şüpheli tutuklandı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Çerkeş ilçemizde, bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.” denildi.

Çerkeş ilçesinde dün akşam saatlerinde bir binanın birinci katında bulunan CHP İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. (AA)

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