CHP, infaz düzenlemesine bu gerekçeyle şerh koydu: Haberin suç sayılması Anayasaya aykırıdır

AKP ve MHP’nin 90 bin hükümlünün serbest kalmasını sağlayacak infaz paketiyle ilgili muhalefet şerhleri TBMM Adalet Komisyonu’na sunuldu.

CHP’li komisyon üyeleri muhalefet şerhinde, “Anayasaya aykırılık” vurgusu yaptı. Şerhte şu ifadelere yer verildi: “Yargı bağımsızlığının olmadığı talimatla tutuklama ve yargılamaların yapıldığı, siyasallaşmış bir sistemde, cezaevlerini boşaltmak soruna kalıcı çözüm olmayacaktır.

AKP iktidarına yapılan en ufak bir eleştiri içeren iletiye karşı savcılar harekete geçmekte vatandaşlar tutuklanmaktadır. Muhalif kimlikleri bilinen yazarlar ve gazeteciler yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek, yargılanmakta ve cezaevine gönderilmektedir.

FETÖ Borsası’nı ortaya çıkartan gazetecilerin tutuklandığı bir sistemde asıl sorun adil yargılanma hakkının olmamasıdır.”

EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİDİR

“Muhalifler, gazeteciler terörist suçlaması görüyor. Bu nedenle terör suçlarında asıl ölçüt, şiddet öğesi olmalı. Şiddete bulaşmayan söz, yazı, slogan ve eylemler, şiddet ve silah kullanımından ayrı tutulmalıdır.

Teklifte düşünce suçları ve siyasi suçlar gibi çoğu bu kapsamda yer alan terör suçları, bir torba olarak işleme tabi tutularak indirim ve af kapsamının dışında tutulmuştur. Yaratılan istisna, eşitlik ilkesinin ihlalidir. Teklifin bu şekilde yasalaşması, Anayasa’ya aykırı olacaktır.”