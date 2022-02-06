CHP Isparta İl Başkanı: Sorumlular istifa etmeli

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, kentte yaşanan elektrik kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu vahim manzaralar karşısında hatası olan herkesin görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Ispartamıza daha fazla eziyet etmeyin” ifadelerini kullandı.

İsmail AKIN

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca, Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Milletvekilleri Mehmet Göker, Cavit Arı, Burcu Köksal ve Isparta Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen bugün Isparta yaşanan elektrik kesintileri ile alakalı vatandaşların sorunlarını dinledi.

Isparta’da vatandaşlar ile sohbet eden, dertlerini dinleyen CHP heyeti daha sonra partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

“KOCA BİR KENTİ PERİŞAN EDEN ANLAYIŞ”

Ispartalı vatandaşların mum ve gaz lambalarına mahkum edildiğini belirten CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

* 3 gündür kulağının üzerine yatan, vatandaşın çilesini görmek istemeyen elektrik dağıtım şirketi dün personel yetersizliğinden dolayı çevre illerden personel desteği istediklerine dair bir açıklama yapıyor. Şirketin yeterli personel çalıştırmaması özelleştirmenin sonucu.

* 2022 yılında yaşadıklarımız maalesef akıl alır gibi değil. Isparta’da hayat ile olan bütün bağlantımız koptu. Ancak mevcut belediye başkanı vatandaşlarımızdan sabır isteyecek kadar, kar yağışı Isparta’yı olumsuz etkilemedi diye açıklama yapacak kadar gerçeklikten uzaklaşmış durumda. Bir insan ancak bu kadar gerçeklikten kopabilir. Ispartalı hemşerilerimizin tamamı isyan ederken, vatandaşlar mağdur edilirken Belediye Başkanının böyle açıklamalar yapmasını şuursuzca buluyoruz.

* Koca bir kenti perişan eden bu anlayış; hala daha yüzleri kızarmadan insanların aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarılarına rağmen Isparta Belediyesi’nin, İl Özel İdaresi’nin ve elektrik dağıtım şirketinin kulaklarının üzerine yattığını, uyarıları dikkate almadığını gözlerimiz ile gördük.

* Hazırlık yapılmamasının nedenini tamamen öngörüsüzlük ve liyakatsizlik olarak değerlendiriyoruz. 10 gündür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu‘nu ana akım medyada konuşanlar, 3 gündür kentimiz sefalet içerisinde olmasına rağmen açıklama yapmaktan, özür dilemekten kaçınıyorlar.

* Ispartamızı mahrumiyet bölgesi mi ilan ettiniz? Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Elektrik Şirketi maalesef Ispartamızda havlu atmıştır. Yönetemiyorsunuz, hatanızın sorumluluğunu alın ve görevlerinizden istifa edin.

“ISPARTA’YA DAHA FAZLA EZİYET ETMEYİN”

Kriz masasının daha önce oluşturulmasını beklediklerini aktaran Halıcı, açıklamasına şöyle devam etti:

* Geç oluşturulmasının sebebi nedir? Kriz masası tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı yayınlanıyor. Ancak geldiğimiz tablo gösteriyor ki ortada sadece plan var ama uygulama yok. Uygulanmayan, uygulanamayan planlar artık geçmişte kaldı. Bu planların yapılması için şehrimizin başına bir afet mi gelmesi gerekiyor? Buradan sormak istiyoruz. Ispartamızın master planlarındaki son durum nedir?

* İçme Suyu ve Kanalizasyon, Deprem, İmar ve Tarımsal Master Planı gibi kentimiz için önemi büyük master planları hazırlanıyor mu? Vatandaşlarımız sadece kağıt üzerinde kalacak planlar, programlar istemiyor, uygulama istiyor. 3 gündür kulağının üzerine yatan, vatandaşın çilesini görmek istemeyen elektrik dağıtım şirketi dün personel yetersizliğinden dolayı çevre illerden personel desteği istediklerine dair bir açıklama yapıyor.

* Şirketin yeterli personel çalıştırmaması özelleştirmenin zararlarıdır. Elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildiğinden beri bu sorunları yaşıyoruz. Elektrik kabloları yıllardır neden yerin altına alınmadı? Neden yeteri kadar personel çalıştırmıyorsunuz? Bu vahim manzaralar karşısında hatası olan herkesin görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Ispartamıza daha fazla eziyet etmeyin.

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