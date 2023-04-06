CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri

Türkiye, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçtiğimiz hafta isabet eden kurşunları konuşurken, bu sabah CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde dikkat çeken bir olay yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.”