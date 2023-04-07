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7 Nisan 2023
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CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 6 Nisan saat 05.00 sularında 6-7 el ateş edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

4 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

* “6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

4 GÖZALTI

* Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

* Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAK AMACIYLA HAVAYA ATEŞ ETMİŞLER

* Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; (E.D) isimli şahsın ‘sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği’ beyan edilmiştir.

* Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

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