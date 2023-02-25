CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan İstanbul Valiliği’ne 6 soruluk dilekçe

İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat’ta yapılan açıklamada, İstanbul’da 1999 yılı ve öncesi inşa edilen 93 riskli okulun etüt çalışmaları sonucu 76’sının yıkılıp yeniden yapılacağı, 17’sinin ise güçlendirileceği belirtilmişti.

DOĞRU AMA GECİKMİŞ BİR KARAR

İstanbul Valiliği’nin açıklamasıyla ilgili 21 Şubat’ta CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Canan Kaftancıoğlu, valiliğin 93 okul için aldığı boşaltma kararının doğru ama gecikmiş bir karar olduğunu söyledi.

“VELİLER RAHATLIKLA ÇOCUKLARINI GÖNDEREBİLİR Mİ?”

İstanbul’da resmi rakamlara göre 3 bin 647 devlet, 3 bin 790 özel okulun bulunduğunu belirten Kaftancıoğlu, “İlk etapta açıklanan riskli okulların, çocuklarımızın hayatında yarattığı riski hatırlamak için başka bir coğrafyada deprem olması mı gerekiyordu? Bu okulların riskli olduğu ve bu okullara yıllardır müdahale edilmesi gerektiği zaten bilinen bir gerçekti. Şu anda eğitim ve öğretimin devam ettiği devlet okulları ve özel okullar güvenli, velilerin rahatlıkla çocuklarını göndereceği okullar mıdır? Özel okullar acaba özel okulların kendi deprem güvenliği de dahil olmak üzere kendi kaderine mi terk ediliyor? Çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden ya da göndermek zorunda kalan veliler o binadaki deprem güvenliğiyle ilgili inisiyatifi özel okul sahibiyle mi ya da kiminle muhatap olacak. İster özel, ister devlet okulu olsun çocuklarımızın bu okuldaki binalardan kaynaklı deprem güvenliğini sağlamak tamamen kamunun, mülki idarenin sorumluluğundadır” diye konuştu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDAN DİLEKÇE

Kaftancıoğlu’nun, yaptığı basın açıklaması sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Valiliği’ne, 1999 yılı öncesinde yapılan 93 okulun tahliye edilerek yeniden yıkılması kararı hakkında dilekçe verdi. Dilekçede 6 madde halinde şu sorular yer aldı:

* Riskli görülüp tahliye kararı verilen İstanbul’daki 93 okulun deprem etüt ve analizleri ne zaman yapılmıştır?

* Kahramanmaraş merkezli deprem olmasa idi bu okullar eğitim faaliyetlerine bu halleriyle mi devam edecekti?

* Riski olduğu bilinmesine rağmen okulların geç bir şekilde boşaltılma kararının sorumluları kimlerdir ve bu görevliler hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

* 1999 öncesi yapılan ve zemin etüt incelemesi tamamlanarak riskli olduğu tespit edilen, güçlendirilmesinin yapıldığı söylenen 1223 okula veliler rahatlıkla çocuklarını gönderebilirler mi?

* 1999 sonrası yapılan ve eğitim öğretimin devam ettiği okulların tamamı güvenli midir? Bu okullarla ilgili zemin etüt çalışmaları yapılmış mıdır, yoksa binaların sağlam olduğu ön kabulüyle mi hareket edilmektedir?

* Özel okulların bina güvenliği ve deprem anında olası riskleriyle ilgili veliler doğru bilgiye nereden ulaşabilirler?