CHP İstanbul İl Kongresi’ni ‘Tek yön iktidar’ sloganıyla yapacak

Kongreye katılımın yüksek olacağını belirtilen CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganını ise “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” olarak belirledi.

İL YÖNETİMİ BELİRLENECEK

CHP’nin önceki dönem genel başkanlarından Altan Öymen’in divan başkanı görevini üstleneceği kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. İstanbul il kongresinde gerçekleştirilecek seçimlerde 677 il delegesi oy kullanacak.

Delegelerin oylarıyla CHP’nin İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek ve seçilenler 2 yıl süreyle görev yapacak.

PARTİLER DAVET EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 37. Olağan İl Kongresi’ne İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, HDP, AKP ve diğer birçok siyasi partinin de davet edildiğini duyurdu.

Kongreye davet edilenler arasında konsoloslar, büyükelçiler, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, iş insanları, sendika ve meslek örgütü temsilcileri ile belediye başkanları da bulunuyor.

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