CHP, istihdam önerilerini çalıştaylarda masaya yatıracak

ANKARA (AA) – BARIŞ GÜNDOĞAN – CHP, tarımdaki istihdam sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla 16 Haziran Çarşamba günü Adana'da geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek.

Çalıştayın koordinatörlüğünü yapan CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AA muhabirine, tarım, turizm, sanayi gibi farklı sektörlerde istihdam sorunlarını aşmaya yönelik somut öneriler geliştirmeyi amaçlayan çalıştaylar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, sektör temsilcilerinin istihdamı artırmaya yönelik somut çözüm önerilerini dinleyeceklerini ve ortak akılla öneriler geliştirip, raporlayacaklarını belirten Sarıbal, "Çalıştaylarımızın tamamlanmasının ardından düzenleyeceğimiz kurultayda, ortaya konulan çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Sarıbal, bu kapsamda "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu ilk çalıştayı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğiyle, pandemi koşullarına uygun olarak 16 Haziran 2021 Çarşamba saat 13.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceklerini duyurdu.

Çalıştayın geniş katılımlı olacağını aktaran Sarıbal, şimdiden konuyla ilgili paydaşlardan, sektördeki istihdam sorunu ile ilgili öneri, veri ve raporları kendileriyle paylaşmalarını istediklerini ifade etti.

– "Tarımda istihdam minimum düzeyde"

Türkiye'yi bir tarım ülkesi olarak gördüklerini vurgulayan Sarıbal, "Geçmişte hemen hemen yüzde 90'ı tarım alanında çalışırken, bugün tarihsel değişimler, günün koşulları ve politik yaklaşımlardan dolayı tarımda istihdam minimum düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörünün adeta silinen bir sektör olarak görüldüğünü belirten Sarıbal, ancak öbür taraftan gıda ve tarıma dayalı sektörlerin geliştiğini dile getirdi.

Ciddi bir tarımsal üretim açığı olduğuna da dikkati çeken Sarıbal, "Tarımın bu ülke için geçmişten bugüne ne kadar önemli olduğunu, bugün yeniden tarımsal istihdam sorunlarının ve tarımda çözümün ortaya konulduğunu, bundan çok daha fazla insanın tarımda istihdam edildiğini görmek zorundayız." görüşünü paylaştı.

Eskiden geniş tanımlı istihdamda tarımın 7,5 milyon civarında payının olduğunu hatırlatan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Geniş tanımlı 10 milyon insanın, tarım sektöründe istihdam edilebilme olanağının olduğunu düşünüyoruz. Mühendisiyle, teknikeriyle, veterineriyle, sağlık teknisyeniyle, mevsimlik tarım işçisiyle, çiftçisiyle, bütünüyle baktığımızda çok rahat 10 milyon insan aslında istihdam edilebilir. Bu çalıştayla temel amacımız, tarımda çalışan insanların temel sorunları neler, bu sorunları ortaya koyacağız. İkinci olarak, potansiyelimiz ne, aslında tarımda ne kadar insan çalışmalı; son olarak da mevsimsel tarım işçilerinin sorunlarını ortaya koyacağız. Tabii ki gelecek için ne yapacağımızı konuşacağız. Tarımsal potansiyelimizi ortaya koyacağız."