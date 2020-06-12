CHP “itiraf” demişti! Yavuz Ağıralioğlu’ndan Emre Cemil Ayvalı’nın açıklamasına çok sert sözler!

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Emre Cemil Ayvalı’nın açıklamasına çok sert sözler!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuzağıralioğlu İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavuz Ağıralioğlu Fox TV’nin AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın açıklamaları ve Müyesser Yıldız’ın tutuklanması ve İsmail Dükel’in gözaltına alınması ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

Ak Parti yetkilisinin talihsiz bir beyanat gibi duran ama hissiyat olarak kullanıldığını duyduğumuz bir şeydir. Devlet böyle yönetilmez. Bu ciddiyetten uzak bir açıklama. Siyaset ne söyleyeceğinden çok ne söylemeyeceğini bilebilmek sanatıdır. AKP’lilerin sicili böyle. 18 yıl içinde söyleyip de tersini söylemedikleri ne kaldı bilmiyorum. Bu tür cümlelerin uzun süre tartışılacağına da inanıyorum. Ergenekon sürecinde mağduriyetler oldu. Müyesser Yıldız Ergenekon sürecinde ciddi bir gazetecilik örneği ortaya koydu. Gazetecilik yaptı Müyesser Hanım.. Gazetecilerin bu şekilde muamele gördüğü bir ülke iyi not almıyor. Ekonomisi iyi ivmelenmiyor, demokrasisi uluslararası itibar görmüyor.

(Emre Cemil Ayvalı CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olmuştu)

Yavuz Ağıralioğlu Show TV’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya açıklaması ile ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi:

İki gün önce İbrahim Kaboğlu da Meclis’te söyledi. Bazı meselelerin nasıl konuşulması gerektiğini de siyasetin öğrenmesi lazım. Tayyip Bey’in Ak Parti’nin de bu konuda pek parlak bir sicile sahip olmadığını düşünüyorum. Tayyip Bey’in de benzer sözleri vardı. Efendim “Sultan Ahmet’i doldurduğunuz mu ki Ayasofya’da namaz kılıcaksınız” demiştir. Bunu muhalefetten biri kurunca hemen başlıyorlar “Siz ne tarih bilmez insanlarsınız” diyorlar. Fethin tek sembolüdür Ayasofya. Eses ihtiyacımız olan Ayasofya’yı açan ruha sahip olmamızdır.