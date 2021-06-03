CHP, İYİ Parti ve MHP’li üyeler kınadı, AKP’liler salonu terk etti

Ayasofya’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk’e hakaret eden imam Mustafa Demirkan’a tepkiler devam ediyor. Bilecik Bozüyük ilçe meclis toplantısında da imam Demirkan’ın sözleri gerginliğe neden oldu.

Demirkan’ın, “Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…” ifadeleri nedeniyle hazırlanan kınama bildirgesi sırasında AKP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

AKP’LİLER: İMAMIN SÖZLERİ AYET

Bozüyük Belediye Meclisi toplantısı sonrasında gündem dışı söz alan CHP grup sözcüsü Mahmut Fındık, Millet İttifakı meclis üyelerinin hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırıları kınama bildirgesini kürsüye taşıdı.

CHP’li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun bildirgeye katılmak isteyen parti gruplarını sorması üzerine MHP’li tek meclis üyesi Nurettin Oydu bildirgeye katılırken, AKP’li meclis üyeleri ise salonu terk etti.

AKP İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy salondan ayrılırken, AKP’li Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız da Ayasofya Camisi’nde düzenlenen hafızlık töreninde kullanılan ifadelerin ayet olduğunu iddia etti.

ATATÜRK’Ü KAST EDEREK KULLANILAN İFADELERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

CHP, İYİ Parti ve MHP Meclis üyelerince ayakta alkışlanan bildiri metninde şu ifadeler yer aldı:

* Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz.

* Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

* Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür.

* Tarihimizde İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ‘katli vaciptir’ diye fetva veren işbirlikçi dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, ‘Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar’ diyen Sütçü İmam’lar vardır.

* Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımızı görmektedir.

* Bozüyük Belediyesi CHP, İYİ PARTİ, MHP Meclis Üyeleri olarak Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.

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