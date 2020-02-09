CHP İzmir’de kazanan belli oldu, gözler İstanbul’da

CHP İzmir İl Başkanlığı, yeni yönetimini seçmek için Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda toplandı. Kongre yeter sayısına ulaşılmasının ardından başlayan olağan genel kurulun divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca seçildi. Adaylardan Cüneyt Oğuz yeterli imza sayısına ulaştı ve divana teslim etti.

MÜKERRER OY KRİZİ

Mevcut başkan Deniz Yücel de yeterli imzayı toplayınca iki adaylı seçim olacağı öngörülmüştü. Ancak bazı delegelerin hem Oğuz hem de Yücel’e imza verdiği ortaya çıkınca delegeler yeniden divana çağrıldı. Mükerrer oy veren delegeler tercihini Yücel’den yana yapınca Oğuz’un yeterli oy sayısı geriledi ve aday olamadı. Bu yüzden seçime Deniz Yücel tek aday olarak girdi. Yücel 611 delegenin 258’inin oyunu alarak bir kez daha CHP İzmir İl Başkanı oldu.

EN YÜKSEK OYU CANSU MALATYALI ALDI

Çarşaf liste metoduyla yapılan kongrede il yönetimine 169, kurultay delegeliğine 159 kişi aday oldu. Kongrede 30 kişilik il yönetimi, dokuz kişilik disiplin kurulu ve 56 kişilik kurultay delegesi seçildi. Deniz Yücel’in il yönetimi listesinden hiçbir isim çizik yemedi. Yeni yönetim için yapılan seçimde en yüksek oyu Cansu Malatyalı alırken, onu Özcan Durmaz ve Aygül Eryılmaz takip etti.

Kurultay delegeliğinde ise en yüksek oyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alırken, Deniz Yücel 339 oy aldı. 56 kişilik kurultay delegesi listesinde yer alan Önder Koç seçim sonucunda liste dışı kaldı. Koç’un yerine beyaz listede yer alan Gürbüz Bal kurultay delegesi seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı olağan kongresi ise bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. (DHA)