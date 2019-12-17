CHP İzmir’den ‘Burak Oğuz’ açıklaması

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un “FETÖ üst düzey yöneticileri ile telefon irtibatı kurduğu” iddiası üzerine tutuklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı.

Basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbatur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da katıldı. Ayn zamanda ceza avukatı olan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şunları söyledi:

“DOSYADA KISITLAMA KARARI VAR”

* Urla Belediye Başkanımız Sayın Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın daveti üzerine dün (16 Aralık) sabah saatlerinde avukatıyla birlikte ifade vermiştir. Savcılık makamınca FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair hakkında delil bulunduğu gerekçesiyle tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve akabinde sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu sonrasında tutuklanmasına karar verilmiştir. Dosyada kısıtlama kararı olduğundan dosya içeriğiyle ilgili bilgi vermemiz mümkün değil.

“DAVET ÜZERİNE GİDİP İFADE VERDİ”

* Burak Oğuz, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67.5 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildi. Halkın seçtiği, kamu görevi ifa eden bir kişinin, savcılık makamınca ifadeye davet edilip, kendi avukatıyla gidip ifadesini vermesi sonrasında tutuklanması, hukuku, vicdanları ve 66 bin 360 Urlalı hemşehrimizi yaralamıştır.

“TUTUKLAMA KOŞULLARININ HİÇBİRİ MEVCUT DEĞİL”

* Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesine göre tutuklama kararı verilebilmesi için her şeyden önce kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesi, delilleri karartma, gizleme ya da yok etme şeklinde tutuklama sebepleri koşullarının birlikte bulunması gerekmektedir. Somut olayda bu koşulların hiç biri mevcut değildir. Seçilmiş bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülürken, kendi ayaklarıyla savcılığa gidip ifadesini veren bir belediye başkanı hakkında tutuklama kararı verilmesi demokrasiye darbe vurmaktır.

“BU SUÇLAMADAN AKLANACAĞINA İNANIYORUZ”

* CHP, geçmişte birlikte yol yürüyüp sonradan çıkarları çatışınca yollarını ayıranlar gibi değil, her zaman, geçmişte de, bugün de, yarın da FETÖ’nün karşısında olan, FETÖ’yle mücadele eden bir siyasi partidir. Olaydan siyasi bir manevrayla kendilerine hareket alanı yaratmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Başkanımızın yanındayız. Hukuki sürecin takipçisiyiz. Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Başkanımızın en kısa zamanda tutuksuz yargılanması için başvuru yapacağız. Başkanımızın özgürlüğüne kavuşarak bu suçlamadan aklanacağına inanıyoruz.