CHP, Karaburun Adliyesi’ndeki olayı Bakan Bozdağ’a sordu

Karaburun Adliyesi’nde MHP İlçe Başkanı Erkan Özer, bir tanıkla kavga ettiği iddiası üzerine gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmişti. Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Asliye Ceza Hakimi’nin Şanlıurfa’ya sürüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili iddialar CHP tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soruldu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karaburun Adliyesi’nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Bozdağ’a seslenerek şunları söyledi:

* “Karaburun Adliyesinde bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı E.Ö.’yü tutuklamaya sevk eden C. Savcısı ve eşi Asliye Ceza Hakiminin gece yarısı kararnamesiyle Siverek’e sürüldüğü ve bugün Karaburun adliyesinde duruşmaların yapılamadığı bilgisi doğru mu?

* Eğer doğruysa; adaleti sağlayan, yasaları uygulayan hakimleri, cumhuriyet savcılarını görevlerini yaptıkları için cezalandırmak, hangi vicdana hangi yasaya uyar. Adaletin sağlanması iktidar ortağınızın memnuniyetinden daha mı az değerli?”

İZMİR BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu da iddialarla ilgili açıklamada bulundu. İzmir Barosu’nun “Yargı sahiden bağımsızmış!” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

*Anayasa’nın 138. maddesine atfen “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.” mi demiştiniz açıklamada; hatırlıyor musunuz?

*Bir de “Kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” diye de parmak sallamayı ihmal etmemiştiniz sanki.

*Anlaşılan o ki, bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor olmalı.

*Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp verdikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla göndermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

*Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kullandığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

*Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam metnini belki elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap duyduğumuzu da bilmelisiniz.”

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