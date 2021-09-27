CHP lideri Kılıçdaroğlu: Halk belediye başkanlarını umut olarak görüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’yı ziyaret ederek Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile makamında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Esnafın, sanayicinin, çiftçinin, muhtarın, emeklinin, apartman görevlisinin var olan sorunları doğal olarak belediye başkanlarına yansıyor. Belediye başkanlarını bir umut olarak görüyorlar ama belediye başkanlarının kaynakları sınırlı. O sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmayı yapıyorsunuz” diye konuştu.

Can ÇAPAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün geldiği Hatay’da ziyaretlerini sürdürüyor. Kentte iş insanları, muhtarlar, apartman görevlileri, üreticilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’yı ziyaret ederek Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Fethi Açıkel, CHP Hatay milletvekilleri Serkan Topal, Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımıyla karşılandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeliyle görüşen Kılıçdaroğlu’na itfaiyenin üniforması hediye edildi.

SAVAŞ: İHMALKARLIĞI BİR ÇIRPIDA BİTİRME ŞANSINIZ YOK

Ziyarette konuşan Lütfü Savaş, “Hatay, stratejik ve bu kadar kaosun tam yanında olan bir il. Ortadoğu’daki kavga, gürültü, kan, gözyaşı her ne kadar bize sıçramamışsa da onun yansımalarıyla hem sosyolojik, hem psikolojik ve ekonomik birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bugünkü toplantıda iş dünyasının feryadını duydunuz. Gerçekten de 10 yıldır zor şartların daha da zorlaştığı bir şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmet, ne kadar yaparsanız yapın yılların ihmalkarlığını bir çırpıda bitirme şansınız yok. Esas yapmış olduğum hizmet Hatay’ın huzuruna katkıdır” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BAŞARILI BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

* Belediye başkanlarımızın zor şartlarda görev yaptıklarını biliyoruz. Bazı engellemeler var, onun da farkındayız. Ama engellerden şikayet etmeden, var olan kaynaklardan ve o kaynakları en verimli şekilde kullanarak halka hizmet etmeniz Hataylıların takdirini almış, bunu görüyoruz. Burası kadim bir kent. Kentin altyapısını yapmak kolay değil. Büyük sorunlar var. Toplumun her kesiminin sorunları var.

* Önemli olan belli bir diyalogla çözüm getirmek. Esnafın, sanayicinin, çiftçinin, muhtarın, emeklinin, apartman görevlisinin var olan sorunları doğal olarak belediye başkanlarına yansıyor. Belediye başkanlarını bir umut olarak görüyorlar ama belediye başkanlarının kaynakları sınırlı. O sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmayı yapıyorsunuz. Zaten yapmazsanız ensenizde boza pişirirler, hükümet bütün gücüyle yüklenir. Başarılı bir görev yapıyorsunuz. Hataylılar bunun farkında, ben teşekkür ederim, verdiğininiz çaba değerli.

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