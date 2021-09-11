CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kültür Zirvesi’nin galasına katıldı

İzmir’in dördüncüsüne ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin toplantıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı gala gecesiyle sona erdi.

Sibel GÜLERSÖYLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Kültür Mümkün” vizyonu doğrultusunda dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi’nin gala yemeği İzmir (Smyrna) Agorası’nda düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde yapılan yemeğe 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut da katıldı.

SOYER: YENİ YAKLAŞIMIN ADI DÖNGÜSEL KÜLTÜR

İzmir’in dünyanın geleceğine yön verecek buluşmaya ev sahipliği yapmasının onur verdiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söyle konuştu:

* İnsanlığın pandemi gerçeğiyle yüzleştiği 18 ayın ardından, yolumuza hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyoruz.

* İnsanlığın bu büyük dönemecinde; bilimin, siyasetin, sporun ve yaşamın tüm alanlarının yeni bir kültürel temele ihtiyacı var. Kültürün sadece sanatla ilişkili bir sözcük olarak tüketilmesi, yaşamdaki her şeyin ve elbette bizatihi sanatın gelişiminde de, büyük bir engel teşkil ediyor.

* Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız.

* Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: ‘Döngüsel Kültür’. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum.

* Ve son olarak, değişimle uyum. Kültür için böyle kapsamlı bir tarif yapmamızın nedeni, iklim krizi ve pandemi; yoksulluk, kuraklık ve açlık gibi küresel sorunlarla mücadele güç kazanabilmek.

* İnsanlığın, tüm gezegenimizle birlikte içinden geçtiği bu zorlu süreç; bilimin sanattan, sanatın siyasetten ve siyasetin gerçek yaşamdan ayrı düşmediği bir kültür çağının kapılarını aralamalı.

* Hiç kimsenin arkada bırakılmadığı; eşit vatandaşlığı ve doğanın haklarını güvence altına alan bir geleceği, hep birlikte tarif ve inşa edeceğiz.

* Bu zirvede gerçekleştirdiğim diğer iki konuşmada da ifade etmiştim. Kültürsüz bilim olmaz. Olursa, atom bombası olur. Kültürsüz ekonomi olmaz. Olursa açlık olur, iklim krizi olur.

* Kültürsüz siyaset olmaz. Olursa, savaş olur, yıkım olur. Kültürsüz şehircilik olmaz. Olursa, sel olur, felaket olur.



SAİZ: BÜTÜN ŞEHİRLER İZMİR KADAR GÜZEL DEĞİL

İzmir’in kültür açısından çok önemli bir kent olduğunu ifade eden UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, “Her şeyi daha iyi doğrultuda değiştirmemiz gerekiyor. Zorluklarımız endişelerimiz hakkında konuştuk. Her şeyin ötesinde umutlarımız hayallerimiz ve olasılıklar üzerinde konuştuk. Sayın belediye başkanımız kültürü çok iyi biliyor, hayatın tüm yönleriyle ilişkisini çok iyi biliyor. Sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyorum. UCLG’nin asıl süper gücü Soyer’in kişiliğinde vücut bulan temsil. Bizim asıl gücümüz liderler, insanlar ama dünyada bütün şehirler İzmir kadar güzel değil. Bütün liderler Tunç Soyer kadar vizyoner değil. UCLG bizi bir araya getiren harç” dedi.

Konuşmaların ardından özel gece Arpanatolia, Ziya Azazi, Anatolian Steps, Maya Eryüce ve Cem Adrian’ın performanslarıyla devam etti.

ADRİAN: TÜRKİYE’NİN GÜLÜMSEYEN SİYASETE İHTİYACI VAR

Cem Adrian’ın daveti üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de sahneye çıktı.

Başkan Tunç Soyer, “Cem Adrian dünyanın eşsiz bir sesi. Aynı zamanda dünyanın güzel insanı. Böyle bir güzel yürek, çok şanlıyız. Cem Adrian bizimle beraber” dedi.

Adrian ise Başkan Soyer’e şöyle karşılık verdi: “Tunç Başkan’ı o kadar çok seviyorum ki, burada olmak gerçekten çok güzel. Keşke her başkan Tunç Başkan gibi olsa. Türkiye’nin gerçekten gülümseyen insanlara ihtiyacı var, gülümsemeye ihtiyacı var. Böyle siyasete, gülümseyen siyasete ihtiyacı var.”

UCLG Kültür Zirvesi yarın katılımcıların İzmir gezilerinin ardından son bulacak