CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emekli amirallerin yayımladığı bildiriyle ilgili Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın” açıklamasını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım.”

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