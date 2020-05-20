CHP-MHP cefayı çekti, teşekkürü AKP kaptı

Yozgat’ın Kabalı Köyü’nde 2010 yılında meyvelik oluşturuldu. 600 köylünün hissedarı olduğu meyvelik için köylüler Bozok A.Ş. şirketini kurdu. Tarla sahipleriyle 25 yıllık bir sözleşme yapılarak tarlalar kiralandı. Kira bedeli 5 yıllık periyotlarda artacak şekilde yapıldı. Yüklenici firma ödemeleri yapmayınca köylüler isyan etti. Seslerini duyurmak için eylem yaptı.

VALİ DE DEVREYE GİRDİ

Köylülerin yaşadığı bu sorununu CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef gündeme taşıdı. Ancak vekillerin çabası sonuç vermedi.

Bu kez Yozgat Valisi Kadir Çakır, köylülerle ve yüklenici firma temsilcileriyle görüştü. Ancak tarafları uzlaştıramadı. Giderilemeyen anlaşmazlık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgatlı Fuat Oktay’a da bildirildi.

Oktay, danışmanını bölgeye gönderdi. Köylülerle ve firma yetkilileriyle temas kuran danışman durumu Oktay’a aktardı. Oktay, telefonla muhtarla ve köyün ileri gelenleriyle konuştu ve sorunun çözüleceğini bildirdi. Bu görüşmenin ardından, köylülerin alacakları yüklenici firma tarafından ödendi ve sorun çözüldü.

Ödemenin yapılmasının ardından AKP’liler, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak, sorunun çözüldüğünü duyurdu.

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İKİ FARKLI TEŞEKKÜR

AKP Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özüpek, “Memleketimizin gururu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyefendiyle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde çiftçilerimizin alacakları ödendi” paylaşımda bulundu.

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı ise AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a teşekkürlerini iletti. Mesajda, “Sorun Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ın, Tarım ve Orman Bakanı ile Ziraat Bankası Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeler neticesinde çözülmüş ve köylülerin alacakları ödenmiştir” denildi.

Aynı ilde, aynı partinin iki ilçe başkanlığının farklı paylaşımları “Sorunu kim çözdü?”, “Fuat Oktay ile Bekir Bozdağ arasında çekişme mi var?” sorularını gündemi taşıdı.

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