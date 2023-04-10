CHP milletvekili adayları 2023: CHP İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili adayları listesi…

Yaklaşık 1 ay sonra, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için partiler vekil adaylarını belirledi. CHP, YSK’ye 28. Dönem milletvekili adayları listesini teslim ederken, milletvekili aday listesinde 147 kadın yer alıyor. Milletvekili adaylarından 2’si işçi, 18’i emekli, 1’i muhtar, 1’i emekli büyükelçi. İşte CHP milletvekili adayları 2023…
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İllere göre aday listeleri şöyle:
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
ADIYAMAN
1. Abdurrahman Tutdere
2. Kenan Doğan
3. Adnan Ağır
4. Ömer Turan
5. Songül Varki Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
1. Burcu Köksal
2. Fatih Aydın
3. Abidin Yağcı
4. Ali Arıkan
5. İbrahim Kadıoğlu
6. Anıl Halis Akar
AĞRI
1. İbrahim Varol
2. Abdurrahman Polat
3. Ertuğrul Eryılmaz
4. Zekiye Altay
AMASYA
1. Reşat Karagöz
2. Arif Yılmaz
3. Zeynep Ateş
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
ANTALYA
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
ARDAHAN
1. Özgür Erdem İncesu
2. Özel Özen
ARTVİN
1. Uğur Bayraktutan
2. Oğuz Kurdoğlu
AYDIN
1. Bülent Tezcan
2. HüseyinYıldız
3. Süleyman Bülbül
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Gamze Yolcu Metin
7. Ziya Yılmaz
8. Nebahat Oskay Ürün
BALIKESİR
1. Ensar Aytekin
2. Serkan Sarı
3. Burak Dalgın
4. Seval Bozkurt
5. Selim Panç
6. Fatma Salı Karabacakoğlu
7. Dilek Yalçın
8. Gülizar Yıldız
9. Muharrem
BARTIN
1. Aysu Bankoğlu
2. Ceyda Sargın
BATMAN
1.Hüseyin Yaşar
2. Dicle Arslan
3.Orhan Ekmen
4. Abdullah Polat
5. Menduh Atak
BİLECİK
Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı
BİNGÖL
Serdar Atalay
Mehmet Canlı
İlhami Gelen
BOLU
Türker Ateş
Mehmet Burak
Zuhal Işın
BURDUR
İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem
BURSA İKİNCİ BÖLGE
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
ÇANAKKALE
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
Yeşim Karadağ
Tuğberk Güzel
ÇANKIRI
Liste Çıkarılmadı.
ÇORUM
Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat
Seyit Ahmet Güher
DENİZLİ
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci
İlhan Özcan
Ayşe Hazer
DİYARBAKIR
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
DÜZCE
Talih Özcan
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Jale Uzunhasan
EDİRNE
Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken
ELAZIĞ
Gürsel Erol
Abdullah Akın
Ahmet Yıldız
Alım Özdemir
Azat Alınak
ERZİNCAN
Mustafa Sarıgül
Ufuk Aktaş
ERZURUM
Ayhan Koç
Murat Ozan
Celal Zunguldak
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı
ESKİŞEHİR
İslam Tekmanlı
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek
GİRESUN
Elvan Işık Gezmiş
Reşat Nuri Özdemir
Fikri Bilge
Hakan Adanır
GÜMÜŞHANE
Liste Çıkarılmadı.
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
HAKKARİ
Nazım Demir
Adnan Hatipoğlu
Sabır Diri
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
IĞDIR
Yusuf Aslan
İsmail Sarıboğa
ISPARTA
Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Özcan Baripoğlu
14. Sevgi Kılıç
15. Olgun Çelik
16. Doğan Çakmak
17. Kenan Otlu
18. Efendi Argunşah
19. Murat Kantekin
20. Aysemin Gülmez
21. Ahmet Can Yılmaz
22. Ebru Zor
23. Erdoğan Erden
24. Füsun Sökmez
25. Necla Erdem
26. Bülent Kulkuloğlu
27. Güllü Saran
28. Yücel Oto
29. Nejdet Ay
30. Elife Gamze Öztürk
31.Hakan Bekar
32.Dursun Can Kırtorun
33.Murat Gökhan Ofluoğlu
34.Hale Dilek Tosun
35. Abdullah Onur Bildirici
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Arus
17. Muharrem Naci Temiz
18.Sevim Yalınkılıç
19. Gözde Fil
20. Bülent Ütebay
21. Mehmet Süleyman Türker
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
23. Ali Arman
24. Bedia Büyükgebiz
25. Özgür Nemutlu
26. Ezgi Pekşan
27. Refik Ersin Eroğlu
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Medeni Yılmaz (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Fevzi Donat
16. Utku Caner Çaykara
17. Hüseyin Remzi Gökbulak
18.Bayramali Çeşmeci
19.Recep Karakoç
20. Burak Yıldırım
21. Eda Kurt
22. Kazım Özeren
23. Margarit Dikme
24. Mehtap Albayrak
25.Nazlı Akyüz
26. Özlem Dokuyucu
27. Sinan Karahan
28. Sinem Özcan
29. Süleyman Şafak
30. Cemal Doğan
31. Hüseyin Arda Engizek
32.Turgut Koç
33. Server Gökmen
34. Ender Unutan Ersözlü
35. Neşe Kıyık
36. Yaren Karaca
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan
KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
KIRŞEHİR
Metin İlhan
Şeref Baran Genç
KİLİS
Mehmet Akif Perker
Hurşit Çetin
KÜTAHYA
Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan
Haşim Ertekin
Kerem Erkul
KONYA
1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt
14. Tevfik Fikret İlgen
15. Veysel Gönülal
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
MUĞLA
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
MARDİN
Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurettin Kılıç
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak
NEVŞEHİR
Faruk Sarıaslan
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
Sevgi Özbek
Ozan Sakarya
ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
OSMANİYE
1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü
RİZE
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
SAKARYA
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
SAMSUN
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
SİNOP
Barış Karadeniz
Şevket Terkan
SİVAS
Ulaş Karasu
Serdar İnce
Servecan Kaya
Lütfi Görkem
Bahattin Yavuz
SİİRT
Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir
ŞIRNAK
Nizar Ökten
Botan Cizreli
Abdullah Kaya
Ayşe Bilin
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
TEKİRDAĞ
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi
TOKAT
Kadim Durmaz
Duran Kum
Ayhan Karabekiroğlu
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cem Çıtak
TRABZON
Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır
TUNCELİ
Hüsniye Karakoyun
UŞAK
Ali Karaoba
İsmet Akın
Sevinç Yazgan
VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
YALOVA
Tahsin Becan
Mehmet Gürel
Yasemin Fazlaca
ZONGULDAK
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin