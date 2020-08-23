CHP milletvekili Ali Öztunç’tan AKP’ye Giresun tepkisi: Her şey para değil!





CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Giresun’da 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de hala kayıp olduğu sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Öztunç, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Karadeniz İklim-Eylem Planı var. Diyor ki ‘Karadeniz Sahil Yolu, dere ıslah çalışmaları, derelere binaların yapılması, bunların hepsi bu felaketleri tetikliyor.’ Bakanlığın kendisi söylüyor ama dönüp bakıyorsunuz aynı bakanlık buralara izin, ruhsat veriyor" dedi. Öztunç, Karadeniz’de, özellikle de Giresun’da yaşanan sel felaketini ilişkin ANKA’ya konuştu. “Doğa uyarıyor, ‘benim dengemle oynarsan, bozarsan başına bunlar gelir’ diyor. Niye bunlar yaşanıyor. Yağmurun önüne geçme şansımız yok. Kimsenin önüne geçme şansı yok ama yağmurdan sonra yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne geçme şansımız var. Bunun için tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu. “BAKANLIK, DERELERE BİNA YAPILAMAZ DİYOR, RUHSAT VERİYOR” Dere yataklarına bina ruhsatı, kentleşme, HES yapılması ve yaylalara zarar verilmesini eleştiren Öztunç, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kendisinin hazırladığı Karadeniz İklim Eylem Planı var. Diyor ki ‘Karadeniz Sahil Yolu, dere ıslah çalışmaları, derelere binaların yapılması, bunların hepsi bu felaketleri tetikliyor.’ Bakanlığın kendisi söylüyor ama dönüp bakıyorsunuz aynı bakanlık buralara izin, ruhsat veriyor. Buraların tahrip edilmesine izin veriyor” dedi. “AKP HÜKÜMETİNİN DOĞA VE ÇEVRE KONUSUNDA TEDBİRLER ALMASI GEREKİYOR” HES’lerin dereleri bitirdiğini, suyun akacak yer bulamadığını, bu yüzden de suyun önüne geçen ne varsa her şeyi alıp götürdüğünü belirten Öztunç, şunları söyledi: “Doğankent’te yol yarılmış ve dere haline gelmiş. Özüne dönmüş, eskiden de dereymiş zaten orası. Dere yatağına yol yaparsan, apartman dikersen, yapılaşmaya açarsan insanın başına bunlar gelir. Yapılması gereken AK Parti hükümetinin doğa ve çevre konusunda tedbirler alması gerekiyor. Coğrafi özelliklere, iklime göre birtakım tedbirler alınması gerekiyor.” “HER ŞEY PARA DEĞİL” Öztunç, “Her şey para değil. Para için bu kadar doğanın tahrip edilmesi yanlıştır.” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #aliöztunç #giresun #sel #felaket #giresunsel #chp #akp #akparti #çevre #hes #doğa #karadeniz #karadenizsahilyolu #haber #politika #siyaset #gündem #röportaj #ankahaberajansı #yurttaştv