CHP Milletvekili Bakkal Oldu, Gizli Kamerayla Ekonomik Krizi Gözler Önüne Serdi !

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Halkın ekonomisinin ne durumda olduğunu daha yakından görmek için bir günlüğüne mahalle bakkalı oldum ve hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın gündelik hayatta boğuştuğu ekonomik sıkıntılara tanık oldum” dedi.

CHP Milletvekili Bakkal Oldu, Gizli Kamerayla Ekonomik Krizi Gözler Önüne Serdi !

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, günümüz dünyasında mahalle kültürünün son temsilcileri sayılan ve süpermarketlere karşı varolma savaşı veren bir mahalle bakkalında bir gün geçirerek bakkal esnafı oldu, hem esnafın hemde ekonomik krizin pençesinde ki vatandaşın halini bu video ile anlattı.

Ankara Yenimahalle’de bir bakallın tezgahına geçen Yavuzyılmaz,”Ekonominin iyiye gittiği söylemleri arasında, halkın ekonomisinin nereye gittiğine bakacağız. Bugün vekil değilim, bakkalım” dedi.

Tezgah arkasında alışverişe gelen halka diyalog kuran Yavuzyılmaz, halkın sorunlarını dinledi.

Gizli kamera ile çekilen görüntülerde Deniz Yavuzyılmaz ile bakkala alışveriş yapmaya gelen yurttaşların diyalogları bulunuyor.

Deniz Yavuzyılmaz bakkal alışverişi yapmaya gelenlerin çoğunluğunun ekmek dışında bir şey almadığına dikkat çekti.