CHP Milletvekili Suat Özcan hastaneye yatırıldı

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın mide kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Özcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tedaviye alındı.

İlçedeki evinde rahatsızlanan Özcan, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahalesi yapılan Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği değerlendirilen Özcan, tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, yaptığı açıklamada, Özcan’ın dün akşam rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi.

“MİLLETVEKİLİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ”

Özcan’ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, “Milletvekilimizin sağlık durumu iyi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kendisini ziyaret ettik. Sağlık durumunu takip ediyoruz” diye konuştu. AA

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