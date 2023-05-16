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15 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemCHP milletvekilleri 2023: CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

CHP milletvekilleri 2023: CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

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14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam CHP 168 sandalye kazandı. CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39’u Meclise girmiş oldu. Peki CHP hangi ilden kaç milletvekili çıkardı? İşte il il CHP Milletvekilleri 2023…

CHP MİLLETVEKİLİ VE İLLERİ 2023

İL CHP MİLLETVEKİLİ
ADANA ORHAN SÜMER
ADANA MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA BURHANETTİN BULUT
ADANA SADULLAH KISACIK
ADANA AYHAN BARUT
ADIYAMAN ABDURRAHMAN TUTDERE
AFYONKARAHİSAR BURCU KÖKSAL
AMASYA REŞAT KARAGÖZ
ANKARA 1. BÖLGE GAMZE TAŞÇIER
ANKARA 1. BÖLGE DENİZ DEMİR
ANKARA 1. BÖLGE ONUR KONURALP
ANKARA 1. BÖLGE SADULLAH ERGİN
ANKARA 1. BÖLGE MUSTAFA NEDİM YAMALI
ANKARA 1. BÖLGE ALİYE TİMİSİ ERSEVER
ANKARA 2. BÖLGE MURAT EMİR
ANKARA 2. BÖLGE İDRİS ŞAHİN
ANKARA 2. BÖLGE SEMRA DİNÇER
ANKARA 3. BÖLGE TEKİN BİNGÖL
ANKARA 3. BÖLGE Umut AKDOĞAN
ANKARA 3. BÖLGE MESUT DOĞAN
ANKARA 3. BÖLGE AYLİN YAMAN
ANTALYA SURURİ ÇORABATIR
ANTALYA CAVİT ARI
ANTALYA ALİYE COŞAR
ANTALYA SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ANTALYA ŞERAFETTİN KILIÇ
ANTALYA MUSTAFA ERDEM
ARDAHAN ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ARTVİN UĞUR BAYRAKTUTAN
AYDIN BÜLENT TEZCAN
AYDIN HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN SÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDIN EVRİM KARAKOZ
BALIKESİR ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR SERKAN SARI
BALIKESİR BURAK DALGIN
BARTIN AYSU BANKOĞLU
BİLECİK YAŞAR TÜZÜN

İL CHP MİLLETVEKİLİ
BİLECİK YAŞAR TÜZÜN
BOLU TÜRKER ATEŞ
BURDUR İZZET AKBULUT
BURSA 1. BÖLGE KAYIHAN PALA
BURSA 1. BÖLGE NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
BURSA 1. BÖLGE MEHMET ATMACA
BURSA 2. BÖLGE HASAN ÖZTÜRK
BURSA 2. BÖLGE CEMALAETTİN KANİ TORUN
BURSA 2. BÖLGE ORHAN SARIBAL
ÇANAKKALE İSMET GÜNEŞHAN
ÇANAKKALE ÖZGÜR CEYLAN
ÇORUM MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİ ŞEREF ARPACI
DENİZLİ SEMA SİLKİN ÜN
DİYARBAKIR MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
DÜZCE TALİH ÖZCAN
EDİRNE EDİZ ÜN
EDİRNE AHMET BARAN YAZGAN
ELAZIĞ GÜRSEL EROL
ERZİNCAN MUSTAFA SARIGÜL
ESKİŞEHİR UTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR JALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİR İBRAHİM ARSLAN
GAZİANTEP HASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP MELİH MERİÇ
GAZİANTEP ERTUĞRUL KAYA
GİRESUN ELVAN IŞIK GEZMİŞ
HATAY MEHMET GÜZELMANSUR
HATAY NERMİN YILDIRIM KARA
HATAY SERVET MULLAOĞLU
HATAY NECMETTİN ÇALIŞKAN
ISPARTA HİKMET YALIM HALICI
İSTANBUL 1. BÖLGE OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL 1. BÖLGE GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL 1. BÖLGE FETHİ AÇIKEL
İSTANBUL 1. BÖLGE GÖKHAN GÜNAYDIN

İL MİLLETVEKİLİ ADI
İSTANBUL 1. BÖLGE BİROL AYDIN
İSTANBUL 1. BÖLGE AHMET ERSAGUN YÜCEL
İSTANBUL 1. BÖLGE ELİF ESEN
İSTANBUL 1. BÖLGE HASAN KARAL
İSTANBUL 1. BÖLGE CEMAL ENGİNYURT
İSTANBUL 1. BÖLGE SELİM TEMURCİ
İSTANBUL 1. BÖLGE ALİ GÖKÇEK
İSTANBUL 1. BÖLGE SUAT ÖZÇAĞDAŞ
İSTANBUL 2. BÖLGE NAMIK TAN
İSTANBUL 2. BÖLGE YUNUS EMRE
İSTANBUL 2. BÖLGE GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL 2. BÖLGE ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL 2. BÖLGE MUSTAFA KAYA
İSTANBUL 2. BÖLGE YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL 2. BÖLGE İSA MESİH ŞAHİN
İSTANBUL 2. BÖLGE EVRİM RIZVANLIOĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGE ENGİN ALTAY
İSTANBUL 3. BÖLGE ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL 3. BÖLGE TÜRKAN ELÇİ
İSTANBUL 3. BÖLGE İLHAN KESİCİ
İSTANBUL 3. BÖLGE ZEYNEL EMRE
İSTANBUL 3. BÖLGE MUSTAFA YENEROĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGE BÜLENT KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGE DOĞAN DEMİR
İSTANBUL 3. BÖLGE ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL 3. BÖLGE MEDENİ YILMAZ
İSTANBUL 3. BÖLGE TURAN TAŞKIN ÖZER
İZMİR 1. BÖLGE YÜKSEL TAŞKIN
İZMİR 1. BÖLGE TUNCAY ÖZKAN
İZMİR 1. BÖLGE SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR 1. BÖLGE MURAT BAKAN

İL MİLLETVEKİLİ ADI
İZMİR 1. BÖLGE EDNAN ARSLAN
İZMİR 1. BÖLGE SEDA KAYA ÖSEN
İZMİR 1. BÖLGE HAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR 2. BÖLGE GÖKÇE GÖKÇEN
İZMİR 2. BÖLGE RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
İZMİR 2. BÖLGE RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İZMİR 2. BÖLGE MAHİR POLAT
İZMİR 2. BÖLGE MEHMET SALİH UZUN
İZMİR 2. BÖLGE DENİZ YÜCEL
İZMİR 2. BÖLGE MUSTAFA BİLİCİ
KAHRAMANMARAŞ ALİ ÖZTUNÇ – CHP
KARABÜK CEVDET AKAY
KARAMAN İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARS İNAN AKGÜN ALP
KASTAMONU HASAN BALTACI
KAYSERİ AŞKIN GENÇ
KAYSERİ MAHMUT ARIKAN
KIRIKKALE AHMET ÖNAL
KIRKLARELİ VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ FAHRİ ÖZKAN
KOCAELİ MÜHİP KANKO
KOCAELİ HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
KOCAELİ HASAN BİTMEZ
KOCAELİ NAIL ÇİLER
KONYA BARIŞ BEKTAŞ
KONYA HASAN EKİCİ
KÜTAHYA ALİ FAZIL KASAP
MALATYA VELİ AĞBABA
MANİSA ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA AHMET VEHBİ BAKIROĞLU
MANİSA BEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSA SELMA ALİYE KAVAF
MERSİN ALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİN GÜLCAN KIŞ
MERSİN MEHMET EMİN EKMEN
MERSİN TALAT DİNÇER
MERSİN HASAN UFUK ÇAKIR
MUĞLA CUMHUR UZUN

İL MİLLETVEKİLİ ADI
MUĞLA GİZEM ÖZCAN
MUĞLA SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
MUĞLA SELÇUK ÖZDAĞ
TRABZON SİBEL SUİÇMEZ
NİĞDE ÖMER FETHİ GÜRER
ORDU SEYİT TORUN
ORDU MUSTAFA ADIGÜZEL
OSMANİYE ASU KAYA GEDİK
RİZE TAHSİN OCAKLI
SAKARYA AYÇA TAŞKENT
SAMSUN MURAT ÇAN
SAMSUN MEHMET KARAMAN
SİNOP BARIŞ KARADENİZ
SİVAS ULAŞ KARASU
ŞANLIURFA MAHMUT TANAL
TEKİRDAĞ FAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞ İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN
TEKİRDAĞ CEM AVŞAR
TEKİRDAĞ NURTEN YONTAR
TOKAT KADİM DURMAZ
UŞAK ALİ KARAOBA
YALOVA TAHSİN BECAN
ZONGULDAK DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

 

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