CHP milletvekillerinden Soyer’e ‘destek’ kampı

CHP’nin milletvekili kampı dört dönemdir Abant’ta yapılırken, bu kez, Tunç Soyer’in ilk belediye başkanlığı yaptığı İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir otelde yapılacak.

Saygı ÖZTÜRK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşu töreninde yaptığı konuşmada Sultan Vahdettin ile ilgili Nutuk’ta yazan “Hain” kelimesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Osmanlı’ya hakaret edildiğini savunarak, Tunç Soyer’i hedef aldı, “Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım. Bu adamın istikameti falan yok. Bu pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz” dedi. AKP‘li bazı siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer’in, askeri savcı olan babası merhum Nurettin Soyer de hedef alındı.

Nurettin Soyer, Fethullah Gülen’in ceza almasını sağlayan askeri savcı olarak da tanınıyor.

İZMİR’E GİDİYORLAR

CHP‘nin milletvekili kampı dört dönemdir Abant’ta yapılırken, bu kez, Tunç Soyer‘in ilk belediye başkanlığı yaptığı İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir otelde yapılacak. CHP’nin bütün milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üç günlük kamp, aynı zamanda Tunç Soyer’e desteğe de dönüşecek. Soyer’in konuşmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu daha da sert ifadelerle gündemde tutuyor.