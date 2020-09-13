CHP MYK: “Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz”

ANKARA (AA) – CHP Merkez Yönetim Kurulundan (MYK), Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya açıklarına demirlemesinin bir "taviz" olarak değerlendirildiği belirtilerek, "CHP olarak hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz." açıklaması yapıldı.

Partiden, MYK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, CHP MYK'nın dış politika ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya açıklarına demirlemesinin bir "taviz" olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"CHP olarak hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz. TBMM'nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye'yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür. Bir 'devlet politikası' olması gereken dış politika öncelikle iç politikaya malzeme edilmiş, Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasisi de devre dışı bırakılarak, tek bir kişinin aldığı kararlar ile yönetilir hale getirilmiştir."

– Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyareti

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında "Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi" kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanmasının ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye karşıtı açıklamalarının büyük endişeyle karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pompeo'nun Kıbrıs Rum Yönetimi ile bir mutabakat imzalamış olması bölgedeki gerginliği daha da artırarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü daha da zorlaştıracaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını hiçe sayan bu mutabakat, 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarına da aykırılık teşkil etmektedir. Pompeo'nun adayı ziyareti sırasında KKTC yetkilileri ile hiçbir görüşme yapmadan ayrılması ise adadaki Türk varlığına yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

CHP olarak, KKTC'nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağımızın altını çiziyor, ülkemizin yetkili kurumları tarafından söz konusu mutabakata ilişkin olarak şu ana kadar bir açıklama yapılmamış olmasını esefle karşılıyoruz."