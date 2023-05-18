CHP, öğrencilere yönelik ‘Demokrasi Bileti’ uygulamasını yeniden başlatıyor

Gençosman Killik, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi amacıyla 14 Mayıs seçimleri öncesinde başlattıkları ‘Demokrasi Bileti’ uygulamasını cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’taki ikinci turunda da sürdüreceklerini duyuran Killik, şunları söyledi:

* YÖK’e ve YSK’ye iki ayrı başvuru yapmıştık. Önce bunların sonuçlarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. YÖK’e, üniversite final sınavlarının, seçimlerinin 2. turunu da düşünerek haziran ayına alınması ile ilgili bir talepte bulunmuştuk. YÖK Yürütme Kurulu, dün yaptığı toplantı ile bu çağrımıza yanıtsız kalmadı. Üniversite final sınavları haziran ayına ertelendi. Yani üniversite öğrencilerinin sınav tarihlerinde seçim çakışması olmayacak.

* Bir diğer başvurumuz ise YSK’ye oldu. Biliyorsunuz, sandık kurulu üyesi olarak yazılan kişiler, seçim günü mahallesindeki okulda değil, görevli olduğu sandıkta oy kullanıyor. Bu, Türkiye’deki seçimlerde insanların mahallesinde olmayan bir yerde sandık görevlisi olmasına imkan tanıyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek olan 2. tur seçimlerinde halkımız sadece cumhurbaşkanı için oy kullanacak. Herhangi bir ilde kullanılan oyun, milletvekilliğindeki gibi ayırt edici bir özeliği yok. Biz de bir başvuruda bulunduk. Yani aslında Türkiye, şu an tek bir seçim bölgesi. Biz de buradan yola çıkarak, bulundukları illerde sandık görevlisi olarak yazılmasının kanunen ve fiilen mümkün olduğu söyledik. Ancak YSK, bu başvurumuzu reddetti. Yani duyurmuş olmak gerekirse; vatandaşlarımız sadece seçmen kütüğüne kayıtlı oldukları illerdeki sandıklarda görev alabilecekler. Bu engelleme, Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve depremzedelerin kaldıkları illerde oy kullanmalarının engelidir. Ne yazık ki YSK, burada vatandaşlarımızın hayrına bir karar vermemiştir.

“UYGULAMAYI TEKRAR HAYATA GEÇİRİYORUZ”

* YÖK’ün final sınavlarını ertelemesi ve YSK’nin talebimize verdiği ret kararı sonrası tekrar Demokrasi Bileti kampanyasına ihtiyaç duyulacağını görüyoruz… YSK’nin ve YÖK’ün aldığı bu kararlardan sonra, kamuoyunda Demokrasi Bileti’ne yeniden bir talep olduğunu gördük. Genel merkezimizin telefonlarının ve bizim mail adreslerimizin aldığı yoğun başvurularda, insanlarda Demokrasi Bileti’ni tekrar hayata geçirmemizle ilgili bir beklenti olduğunu fark ettik.

* Demokrasi Bileti, seçimlerin ilk turunda tam 73 bin öğrenciye fırsat doğurdu ve sandıkta oy kullanmasını sağladı. Demokrasi Bileti ile kupon kodu gönderdiğimiz 73 bin öğrencinin dışında, aynı şehirden aynı güzergaha giden insanlara otobüs kaldırmak suretiyle toplamda 160 bin kişiyi sandıklara taşıdık. Yarın itibarıyla yani 19 Mayıs günü itibarıyla tekrar Demokrasi Bileti’ni hayata geçiriyoruz. Zamanımız çok kısıtlı, o yüzden başvuruları 3 gün içinde alacağız ve sonrasında gelen bağışlarla bu talepleri karşılayacağız.

“19 MAYIS’TA BAŞVURULARI YENİDEN BAŞLATIYORUZ”

* 19 Mayıs günü itibarıyla başvuruları yeniden başlatıyoruz. Zamanımız kısıtlı olduğu için 3 gün içerisinde tüm başvuruları toplayacak ve sonrasında gelen bağışlarla bu talepleri karşılayacağız. Vatandaşlarımıza buradan tekrar çağrı yapıyoruz. ‘Biz ne yapabiliriz’ diye soran herkesi kampanyamıza bağış yapmaya ve bir gencin oy kullanması için katkı sunmaya davet ediyoruz.

“YARIN ANITKABİR’DE OLACAĞIZ”

* Genç arkadaşım; bugün cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ‘Vatanını seven sandığa gelsin’ dedi. Senin sandığa gelmen için önündeki engelleri birlikte kaldıracağız. Ve seni böylesine ekonomik darboğaza sokan, bir bilet alırken bile aylık harçlığının tamamını harcamak zorunda bırakan bu hükümete hesabı birlikte soracağız. Son olarak buradan tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, yarın Anıtkabir’de olacağımızı duyuruyoruz.”