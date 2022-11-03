CHP öğretmenlerin sorunlarının araştırılmasını istedi, AKP ve MHP reddetti

CHP Grubu, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğreticilerin sorunlarının araştırılmasını önerdi. Öneri TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Grubu, ek ders ücreti karşılığı çalışan usta öğreticilerin sorunlarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırması Önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün Genel Kurul’da görüşülmesini önerdi.

CHP Grubu adına öneriyi Genel Kurul’da Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya anlattı. Öğreticilerin sorunlarına değinen Kaya, “Bu sorunların tümümün çözümü mümkün. Gelin hep birlikte bu usta öğreticilerin sorunlarına bir bakalım. Bunlar halk eğitim merkezinde yetişkinlere yönelik yaygın eğitim kapsamında çalışırlar. Usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Kurum müdürü cumartesi pazar günü ya da saat 08.00’le 23.00 arasında bunları göreve çağırabilir. Ancak göreve çağırdıkları yani cumartesi pazar günü çağırdıklarında ek ders ücretlerinde bir artım söz konusu değil. Gece mesaiye kaldıklarında da hani biliyorsunuz, birçok kurumda eğer gündüz 20 liraysa gece çalışırlarsa 40 lira olur. Bu uygulama da yok” dedi.

“4 BİN 800 TL MAAŞLA BİR İNSANIN ANKARA, İSTANBUL, İZMİR’DE GEÇİNMESİ MÜMKÜN MÜ?”

Kaya, “Haftada ortalama on beş saatle otuz saat arasında çalışırlar. 40 lira ders ücreti alırlar. Otuz saat çalıştıklarını hesap ederseniz aylık 4.800 lira ellerine para geçiyor. Peki, asgari ücret ne kadar? 5 bin liranın üzerinde. Peki, açlık sınırı ne kadar? 7.500 liraya dayanmış. Allah’tan korkun, elinizi vicdanınıza koyun. Otuz saat çalıştığını varsaysanız bile 4 bin 800 lira maaşla bir insanın Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de geçinmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil” dedi.

“İSTEDİKLERİ ÇOK NET, EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI”

Öğreticilerin taleplerini Kaya, “İstedikleri çok net, ek ders ücretlerinin artırılmasını istiyorlar. SGK primlerinin tam zamanlı yatırılmasını istiyorlar çünkü yirmi beş gün yatırılıyor, daha fazla yatırılmıyor. İşsizlik maaşından yararlanamıyorlar, nedeni şu: On iki ay değil on bir ay çalıştırılıyor, on ikinci ay çalışsa işsizlik sigortasından da yararlanacaklar, bundan da yararlanamıyorlar. Ek ders ücret karşılığı çalışan usta öğreticiler kadrolu çalışanların yararlandıkları özlük haklardan yararlanamıyorlar. Aynı işi göreceksin, aynı zamanı ayıracaksın fakat aynı haklara sahip olmayacaksın; niye? Bu az değil, 90 bin kişi. Her birini 4’le çarpın, binlerce, yüz binlerce insanı açlığa mahkûm etmeye hakkımız yok” sözleriyle dile getirdi.

“BU SUÇ İKTİDARLARINDAN, HÜKÜMETLERİNDİR”

CHP’nin önerisi üzerine İYİ Parti Grubu adına sözü Adana Milletvekili İsmail Koncuk aldı. Koncuk, “Bu dünyada, bu ülkede asgari ücret diye bir kavram var. Yani bunun altında insan çalıştıramazsınız. Mesela bir iş adamı asgari ücretin altında bir eleman çalıştırsa ceza alır değil mi? Ama devlet bunu yapıyor, devlet bunu yapıyor. Bu hukuk devleti olan, sosyal devlet olan ve bu kanunları öncelikle uygulaması gereken büyük devlet anlayışına hiç yakışmıyor. Aslında devlet diyoruz ama tabii, bu suç iktidarların, hükûmetlerin suçudur, devlet hepimizin oluşturduğu yapının adıdır” dedi.

“GÖRMEYELİM, DUYMAYALIM’ DİYEMEZSİNİZ”

Koncuk, “Benzeri tedbirleri aslında hem ücretli öğretmenlerimiz için hem usta öğreticilerimiz için alabiliriz ama almıyorsunuz, duymazdan geliyorsunuz ve asgari ücretin altında çalıştırılan, sömürülen bir insan manzarası karşınıza çıkıyor. Bunlar bir yıl, iki yıl çalışmıyor; yirmi, yirmi beş, otuz yıldır belki de usta öğreticilik ya da ücretli öğretmenlik yapan insanlar var. Bunların problemlerini görmezden gelemezsiniz, ‘Görmeyelim, duymayalım’ diyemezsiniz” diyerek iktidarı eleştirdi.

“DERS BAŞINA 45,49 TL”

CHP’nin önerisi üzerine son sözü AKP Grubu adına Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir kullandı. Özdemir, “Aylık 160 saat derse giren bir usta öğretici, dikkatinizi çekerim, tam rakamı veriyorum, 7 bin 278,72 TL para almaktadır yani ders ücreti ders başına 45,49 TL’dir. Akşam ve hafta sonu derse girilmesi durumunda ise bu ücret 7 bin 820 TL’ye kadar çıkmaktadır. Sigortaları bir takvim ayı içerisindeki hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucuna göre hesaplanmaktadır. Haftada 117 saat derse giren usta öğreticinin sigortası 30 gün üzerinden yatırılır. Dolayısıyla buradan milyonlarca kursiyer vardır, burada usta öğreticiler vardır ve uzmanlar vardır ama tabii verdiğimiz bu ücret yeterli midir? Yeterli değildir. Yine, durumlarıyla alakalı iyileştirmeler yapılacaktır” diye konuştu.

CHP’nin önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. ANKA

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