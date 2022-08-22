CHP, Özhaseki’nin iddialarını Bakan Soylu‘ya sordu

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin “Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri’de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu” iddiasını meclis gündemine taşıdı.

Müslüm EVCİ

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin “Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri’de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu” iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

“UMARIM BAKAN SORULARIMIZI YANITLAR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arık, “Bunların kimyasını bozmaya devam edeceğimize and içtik. Ankara’da CHP’nin seçimi kazanması durumunda su faturalarını teröristlerin getireceğini yalanına sarılan Özhaseki, yıllardır da Kayseri’de kendilerinden önce belediyelerde teröristlerin çalıştığını ileri sürüyor. Bakana hem Özhaseki öncesi hem de Özhaseki sonrasında kaç teröristin belediyeden atıldığını sorduk. Umarım Bakan sorularımızı yanıtlar Kayseri’de kimin teröristleri belediyeye yerleştirdiğini öğrenir” diye konuştu.

“FETÖ ÜYESİ GEREKÇESİYLE KAÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTIR?”

Arık, soru önergesinde de şu soruların yanıtını aradı:

“1-) 1994 tarihinden sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde çalışan kaç kişi hakkında terör örgütü mensubu olduğu için işlem yapılmış ve işten çıkartılmıştır? Terör örgütü bağlantısı nedeniyle işten çıkartılan kişilerin hangi terör örgütleriyle bağlantısı vardır?

2-) 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinden FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

3-) 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinden içten çıkartılanlar hangi tarihlerde belediyelerde işe başlamıştır?”