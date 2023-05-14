CHP seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

Türkiye’de genel seçim sonuçları, CHP’ye dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.
CHP Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
AK Parti Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023
Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
2018’de CHP Türkiye genelinde ne kadar oy aldı?
2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP, %22,65 oy oranıyla 146 sandalye kazandı. CHP’nin en yüksek oy oranına sahip olduğu iller İstanbul (%30,81), İzmir (%32,22) ve Ankara (%29,48). 30 büyükşehir belediyesinde, CHP toplam 9 milyon 730 bin 204 oy aldı. En yüksek oy oranına sahip olan il İstanbul’da CHP, 3 milyon 211 bin 548 oy aldı. Bunu, 2 milyon 15 bin 922 oy ile İzmir ve 1 milyon 335 bin 702 oy ile Ankara takip etti.
CHP, 2018 seçimlerinde en az milletvekilini %2,28 oy oranıyla Şanlıurfa’da kazandı. Aynı zamanda Şanlıurfa, CHP’nin en düşük oy oranına sahip olduğu il oldu. CHP’nin en yüksek oy oranına sahip olduğu İstanbul’da, parti 49 milletvekili kazandı. Ardından, 21 milletvekili ile İzmir ve 16 milletvekili ile Ankara geldi. En az milletvekilini kazanan il ise Şanlıurfa ve Tunceli oldu. Bu illerde CHP sadece 1’er milletvekili kazanabildi.
CHP il il milletvekili adayları listesi
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|ORHAN
|SÜMER
|ADANA
|2
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|ADANA
|3
|BURHANETTİN
|BULUT
|ADANA
|4
|SADULLAH
|KISACIK
|ADANA
|5
|AYHAN
|BARUT
|ADANA
|6
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|ADANA
|7
|HÜSEYİN
|KESER
|ADANA
|8
|ERKAN
|KARAKAYA
|ADANA
|9
|ORHAN
|TOKLU
|ADANA
|10
|KÜBRA
|ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
|ADANA
|11
|AHMET
|KORKMAZ
|ADANA
|12
|SERCAN
|POLAT
|ADANA
|13
|SEYFETTİN
|CAN
|ADANA
|14
|EBRU
|YILMAZ
|ADANA
|15
|ELİFE
|MÜFTÜOĞLU
|ADIYAMAN
|1
|ABDURRAHMAN
|TUTDERE
|ADIYAMAN
|2
|KENAN
|DOĞAN
|ADIYAMAN
|3
|ADNAN
|AĞIR
|ADIYAMAN
|4
|ÖMER
|TURAN
|ADIYAMAN
|5
|SONGÜL
|VARKİ YILDIRIM
|AFYONKARAHİSAR
|1
|BURCU
|KÖKSAL
|AFYONKARAHİSAR
|2
|FATİH
|AYDIN
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ABİDİN
|YAĞCI
|AFYONKARAHİSAR
|4
|ALİ
|ARIKAN
|AFYONKARAHİSAR
|5
|İBRAHİM
|KADIOĞLU
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ANIL HALİS
|AKAR
|AĞRI
|1
|İBRAHİM
|VAROL
|AĞRI
|2
|ABDURRAHMAN
|POLAT
|AĞRI
|3
|ERTUĞRUL
|ERYILMAZ
|AĞRI
|4
|ZEKİYE
|ALTAY
|AMASYA
|1
|REŞAT
|KARAGÖZ
|AMASYA
|2
|ARİF
|YILMAZ
|AMASYA
|3
|ZEYNEP
|ATEŞ
|ANKARA-1
|1
|GAMZE
|TAŞCIER
|ANKARA-1
|2
|DENİZ
|DEMİR
|ANKARA-1
|3
|OKAN
|KONURALP
|ANKARA-1
|4
|SADULLAH
|ERGİN
|ANKARA-1
|5
|MUSTAFA NEDİM
|YAMALI
|ANKARA-1
|6
|ALİYE
|TİMİSİ ERSEVER
|ANKARA-1
|7
|DENİZ
|ÇAKIR
|ANKARA-1
|8
|KEMAL
|AKKURT
|ANKARA-1
|9
|AYSUN
|PALALI KÖKTAŞ
|ANKARA-1
|10
|ELİF
|TOPKAYA SEVİNÇ
|ANKARA-1
|11
|HÜSEYİN CAN
|GÜNER
|ANKARA-1
|12
|AYCAN
|KOÇTÜRK
|ANKARA-1
|13
|ARMAĞAN
|ERDOĞAN
|ANKARA-2
|1
|MURAT
|EMİR
|ANKARA-2
|2
|İDRİS
|ŞAHİN
|ANKARA-2
|3
|SEMRA
|DİNÇER
|ANKARA-2
|4
|İREM
|YAMAN
|ANKARA-2
|5
|ORKUN
|KANBER
|ANKARA-2
|6
|ALİRIZA
|ERBAY
|ANKARA-2
|7
|ERDAL
|KİZİROĞLU
|ANKARA-2
|8
|ÖZKAN
|OKTAN
|ANKARA-2
|9
|FUNDA
|CENGİZ
|ANKARA-2
|10
|EROL
|TOSUN
|ANKARA-2
|11
|NURSEL
|ÖCAL
|ANKARA-3
|1
|TEKİN
|BİNGÖL
|ANKARA-3
|2
|UMUT
|AKDOĞAN
|ANKARA-3
|3
|MESUT
|DOĞAN
|ANKARA-3
|4
|AYLİN
|YAMAN
|ANKARA-3
|5
|AHMET ERSEN
|ÖZSOY
|ANKARA-3
|6
|MEHMET
|AKYÜREK
|ANKARA-3
|7
|MEHTAP
|YÜCEL
|ANKARA-3
|8
|MEMET
|YULA
|ANKARA-3
|9
|ZEYNEP ESRA
|ÖZDEMİR
|ANKARA-3
|10
|ÖMER
|YILMAZ
|ANKARA-3
|11
|ELMAS KÜBRA
|KARACA
|ANKARA-3
|12
|HASAN CEM
|YILMAZ
|ANTALYA
|1
|SURURİ
|ÇORABATIR
|ANTALYA
|2
|CAVİT
|ARI
|ANTALYA
|3
|ALİYE
|COŞAR
|ANTALYA
|4
|SERAP
|YAZICI ÖZBUDUN
|ANTALYA
|5
|ŞERAFETTİN
|KILIÇ
|ANTALYA
|6
|MUSTAFA
|ERDEM
|ANTALYA
|7
|MURAT
|ÖZÇELİK
|ANTALYA
|8
|HASAN ERCÜMENT
|TAŞDEMİR
|ANTALYA
|9
|NİLÜFER
|DEVECİ
|ANTALYA
|10
|VAHAP
|TUNCER
|ANTALYA
|11
|SİBEL
|GEZEN
|ANTALYA
|12
|RAMİZ
|ATAHAN
|ANTALYA
|13
|EMRAH
|YURTLAK
|ANTALYA
|14
|ZELİHA
|MİLLİ
|ANTALYA
|15
|HATİCE KÜBRA
|TURAN
|ANTALYA
|16
|MÜGE
|GEZGİNCİ ÜNSAL
|ANTALYA
|17
|MEHMET
|GÖK
|ARDAHAN
|1
|ÖZGÜR ERDEM
|İNCESU
|ARDAHAN
|2
|ÖZEL
|ÖZEN
|ARTVİN
|1
|UĞUR
|BAYRAKTUTAN
|ARTVİN
|2
|OĞUZ
|KURDOĞLU
|AYDIN
|1
|BÜLENT
|TEZCAN
|AYDIN
|2
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|AYDIN
|3
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|AYDIN
|4
|EVRİM
|KARAKOZ
|AYDIN
|5
|NİLÜFER
|ÜNÜVAR
|AYDIN
|6
|GAMZE
|YOLCU METİN
|AYDIN
|7
|ZİYA
|YILMAZ
|AYDIN
|8
|NEBAHAT
|OSKAY ÜRÜN
|BALIKESİR
|1
|ENSAR
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|2
|SERKAN
|SARI
|BALIKESİR
|3
|BURAK
|DALGIN
|BALIKESİR
|4
|SEVAL
|BOZKURT
|BALIKESİR
|5
|SELİM
|PANÇ
|BALIKESİR
|6
|FATMA
|SALI KARABACAKOĞLU
|BALIKESİR
|7
|DİLEK
|YALÇIN
|BALIKESİR
|8
|GÜLİZAR
|YILDIZ
|BALIKESİR
|9
|MUHARREM
|KOÇ
|BARTIN
|1
|AYSU
|BANKOĞLU
|BARTIN
|2
|CEYDA
|SARGIN
|BATMAN
|1
|HÜSEYİN
|YAŞAR
|BATMAN
|2
|DİCLE
|ARSLAN
|BATMAN
|3
|ORHAN
|EKMEN
|BATMAN
|4
|ABDULLAH
|POLAT
|BATMAN
|5
|MENDUH
|ATAK
|BİLECİK
|1
|YAŞAR
|TÜZÜN
|BİLECİK
|2
|VEDAT
|KAZICI
|BİNGÖL
|1
|SERDAR
|ATALAY
|BİNGÖL
|2
|MEHMET
|CANLI
|BİNGÖL
|3
|İLHAMİ
|GELEN
|BOLU
|1
|TÜRKER
|ATEŞ
|BOLU
|2
|MEHMET BURAK
|COP
|BOLU
|3
|ZUHAL
|IŞIN
|BURDUR
|1
|İZZET
|AKBULUT
|BURDUR
|2
|HÜLYA
|GÜMÜŞ
|BURDUR
|3
|SÜLEYMAN
|ERMAN
|BURSA-1
|1
|KAYIHAN
|PALA
|BURSA-1
|2
|NURHAYAT
|ALTACA KAYIŞOĞLU
|BURSA-1
|3
|MEHMET
|ATMACA
|BURSA-1
|4
|İSMET
|KARACA
|BURSA-1
|5
|JÜLİDE
|AKKÖPRÜ
|BURSA-1
|6
|ALPASLAN
|YILDIZ
|BURSA-1
|7
|ENGİN TAMER
|DEDE
|BURSA-1
|8
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|BURSA-1
|9
|ÖZGÜR
|YILDIZ
|BURSA-1
|10
|CANAN
|AKIN ERDEM
|BURSA-2
|1
|HASAN
|ÖZTÜRK
|BURSA-2
|2
|CEMALETTİN KANİ
|TORUN
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|SARIBAL
|BURSA-2
|4
|ERKAN
|DÖNMEZ
|BURSA-2
|5
|ŞAHİN
|SEVİNÇ
|BURSA-2
|6
|FUNDA
|TÜRKCOŞ PEKİNER
|BURSA-2
|7
|ENDER
|TEKE
|BURSA-2
|8
|HURİYE CANAN
|ÇELİK TUNAR
|BURSA-2
|9
|MEHMET ÖNDER
|MUTLU
|BURSA-2
|10
|SEDA
|BOZDAĞ GÜZELKAYA
|ÇANAKKALE
|1
|İSMET
|GÜNEŞHAN
|ÇANAKKALE
|2
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|ÇANAKKALE
|3
|YEŞİM
|KARADAĞ
|ÇANAKKALE
|4
|TUĞBERK
|GÜZEL
|ÇORUM
|1
|MEHMET
|TAHTASIZ
|ÇORUM
|2
|BEKİR
|ÖZSAÇMACI
|ÇORUM
|3
|BURÇİN
|SOLMAZ POLAT
|ÇORUM
|4
|SEYİT AHMET
|GÜHER
|DENİZLİ
|1
|GÜLİZAR
|BİÇER KARACA
|DENİZLİ
|2
|ŞEREF
|ARPACI
|DENİZLİ
|3
|SEMA
|SİLKİN ÜN
|DENİZLİ
|4
|ADİL
|DEMİR
|DENİZLİ
|5
|SEDAT
|DEMİRCİ
|DENİZLİ
|6
|İLHAN
|ÖZCAN
|DENİZLİ
|7
|AYŞE
|HAZER
|DİYARBAKIR
|1
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|DİYARBAKIR
|2
|ALİ İHSAN
|MERDANOĞLU
|DİYARBAKIR
|3
|ABDURRAHMAN
|ERGİN
|DİYARBAKIR
|4
|CEVDET
|NASIRANLI
|DİYARBAKIR
|5
|İSMAİL
|AKYIL
|DİYARBAKIR
|6
|GÖNÜL
|ÖZEL
|DİYARBAKIR
|7
|LALEŞ
|ERTUĞRUL UYSAL
|DİYARBAKIR
|8
|ESRA
|ARSLAN
|DİYARBAKIR
|9
|MAHİR
|YILMAZ
|DİYARBAKIR
|10
|MEHMET ALİ
|ÖZMEN
|DİYARBAKIR
|11
|ZEYNEP DENİZ
|ERK
|DİYARBAKIR
|12
|ÖZLEM
|KAYA
|DÜZCE
|1
|TALİH
|ÖZCAN
|DÜZCE
|2
|HATİCE ASLIHAN
|AKBAL TÜYSÜZ
|DÜZCE
|3
|JALE
|UZUNHASAN
|EDİRNE
|1
|EDİZ
|ÜN
|EDİRNE
|2
|AHMET BARAN
|YAZGAN
|EDİRNE
|3
|UFUK
|KANIŞKAN
|EDİRNE
|4
|AHMET
|ERKEN
|ELAZIĞ
|1
|GÜRSEL
|EROL
|ELAZIĞ
|2
|ABDULLAH
|AKIN
|ELAZIĞ
|3
|AHMET
|YILDIZ
|ELAZIĞ
|4
|ALIM
|ÖZDEMİR
|ELAZIĞ
|5
|AZAT
|ALINAK
|ERZİNCAN
|1
|MUSTAFA
|SARIGÜL
|ERZİNCAN
|2
|UFUK
|AKTAŞ
|ERZURUM
|1
|AYHAN
|KOÇ
|ERZURUM
|2
|MURAT
|OZAN
|ERZURUM
|3
|CELAL
|ZUNGULDAK
|ERZURUM
|4
|SERHAT CAN
|EŞ
|ERZURUM
|5
|ERDİNÇ
|OKANLI
|ERZURUM
|6
|İSLAM
|TEKMANLI
|ESKİŞEHİR
|1
|UTKU
|ÇAKIRÖZER
|ESKİŞEHİR
|2
|JALE NUR
|SÜLLÜ
|ESKİŞEHİR
|3
|İBRAHİM
|ARSLAN
|ESKİŞEHİR
|4
|ABDÜLKADİR
|ADAR
|ESKİŞEHİR
|5
|İPEK
|ÇELİK
|ESKİŞEHİR
|6
|AYSU BAHAR
|GÜRLEK
|GAZİANTEP
|1
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|GAZİANTEP
|2
|MELİH
|MERİÇ
|GAZİANTEP
|3
|ERTUĞRUL
|KAYA
|GAZİANTEP
|4
|REİS
|REİSOĞLU
|GAZİANTEP
|5
|ADİLE MERVE
|ALTINBAŞ YILMAZ
|GAZİANTEP
|6
|ERDAL
|GEÇİT
|GAZİANTEP
|7
|SELİM
|KARAHAN
|GAZİANTEP
|8
|MÜSLÜM
|ŞAHİNSOY
|GAZİANTEP
|9
|HASAN
|GÜR
|GAZİANTEP
|10
|MEHMET
|İSLAM
|GAZİANTEP
|11
|AHMET İDRİS
|İNAL
|GAZİANTEP
|12
|FATMA MÜGE
|DÜŞÜN
|GAZİANTEP
|13
|GÖKHAN
|ÇELİKTÜRK
|GAZİANTEP
|14
|VİJDAN
|AKTAŞ
|GİRESUN
|1
|ELVAN
|IŞIK GEZMİŞ
|GİRESUN
|2
|REŞAT NURİ
|ÖZDEMİR
|GİRESUN
|3
|FİKRİ
|BİLGE
|GİRESUN
|4
|HAKAN
|ADANIR
|HAKKARİ
|1
|NAZIM
|DEMİR
|HAKKARİ
|2
|ADNAN
|HATİPOĞLU
|HAKKARİ
|3
|SABIR
|DİRİ
|HATAY
|1
|MEHMET
|GÜZELMANSUR
|HATAY
|2
|NERMİN
|YILDIRIM KARA
|HATAY
|3
|SERVET
|MULLAOĞLU
|HATAY
|4
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|HATAY
|5
|HİKMET
|HATUNOĞLU
|HATAY
|6
|RAHMİ
|VARDİ
|HATAY
|7
|GÖKHAN
|ÖZER
|HATAY
|8
|BEKİR
|ATAHAN
|HATAY
|9
|CEMİYET
|KIŞLIOĞLU
|HATAY
|10
|TAMER
|APİŞ
|HATAY
|11
|FİLİZ
|HAKSÖZ
|IĞDIR
|1
|YUSUF
|ASLAN
|IĞDIR
|2
|İSMAİL
|SARIBOĞA
|ISPARTA
|1
|HİKMET YALIM
|HALICI
|ISPARTA
|2
|MEHMET TAMER
|CANTEKİN
|ISPARTA
|3
|HÜSEYİN
|YILDIZHAN
|ISPARTA
|4
|HATİCE
|YILDIZ
|İSTANBUL-1
|1
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|İSTANBUL-1
|2
|GAMZE
|AKKUŞ İLGEZDİ
|İSTANBUL-1
|3
|FETHİ
|AÇIKEL
|İSTANBUL-1
|4
|GÖKHAN
|GÜNAYDIN
|İSTANBUL-1
|5
|BİROL
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|6
|AHMET ERSAGUN
|YÜCEL
|İSTANBUL-1
|7
|ELİF
|ESEN
|İSTANBUL-1
|8
|HASAN
|KARAL
|İSTANBUL-1
|9
|CEMAL
|ENGİNYURT
|İSTANBUL-1
|10
|SELİM
|TEMURCİ
|İSTANBUL-1
|11
|ALİ
|GÖKÇEK
|İSTANBUL-1
|12
|SUAT
|ÖZÇAĞDAŞ
|İSTANBUL-1
|13
|ÖZCAN ŞÜKRÜ
|BARİPOĞLU
|İSTANBUL-1
|14
|SEVGİ
|KILIÇ
|İSTANBUL-1
|15
|OLGUN
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|16
|DOĞAN
|ÇAKMAK
|İSTANBUL-1
|17
|KENAN
|OTLU
|İSTANBUL-1
|18
|EFENDİ
|ARGUNŞAH
|İSTANBUL-1
|19
|MURAT
|KANTEKİN
|İSTANBUL-1
|20
|AYSEMİN
|GÜLMEZ
|İSTANBUL-1
|21
|AHMET CAN
|YILMAZ
|İSTANBUL-1
|22
|EBRU
|ZOR
|İSTANBUL-1
|23
|ERDOĞAN
|ERDEN
|İSTANBUL-1
|24
|FÜSUN
|SÖKMEZ
|İSTANBUL-1
|25
|NEJLA
|ERDEM
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|KULKULOĞLU
|İSTANBUL-1
|27
|GÜLLÜ
|SARAN
|İSTANBUL-1
|28
|YÜCEL
|OTO
|İSTANBUL-1
|29
|NEJDET
|AY
|İSTANBUL-1
|30
|ELİFE GAMZE
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-1
|31
|HAKAN
|BEKAR
|İSTANBUL-1
|32
|DURSUN CAN
|KIRTORUN
|İSTANBUL-1
|33
|MURAT GÖKHAN
|OFLUOĞLU
|İSTANBUL-1
|34
|HALE DİLEK
|TOSUN
|İSTANBUL-1
|35
|ABDULLAH ONUR
|BİLDİRİCİ
|İSTANBUL-2
|1
|NAMIK
|TAN
|İSTANBUL-2
|2
|YUNUS
|EMRE
|İSTANBUL-2
|3
|GÖKAN
|ZEYBEK
|İSTANBUL-2
|4
|KADRİ ENİS
|BERBEROĞLU
|İSTANBUL-2
|5
|MUSTAFA
|KAYA
|İSTANBUL-2
|6
|YÜKSEL MANSUR
|KILINÇ
|İSTANBUL-2
|7
|İSA MESİH
|ŞAHİN
|İSTANBUL-2
|8
|EVRİM
|RIZVANOĞLU
|İSTANBUL-2
|9
|BERNA
|SUKAS
|İSTANBUL-2
|10
|FUAT
|YILDIRIM
|İSTANBUL-2
|11
|ONUR
|AYDIN
|İSTANBUL-2
|12
|IŞIK
|ÖĞÜTÇÜ
|İSTANBUL-2
|13
|SONER
|ÖZİMER
|İSTANBUL-2
|14
|MEHMET ALİ
|YÜKSEL
|İSTANBUL-2
|15
|ŞABAN
|KARAASLAN
|İSTANBUL-2
|16
|ELMAS
|ARUS
|İSTANBUL-2
|17
|MUHARREM NACİ
|TEMİZ
|İSTANBUL-2
|18
|SEVİM
|YALINKILIÇ
|İSTANBUL-2
|19
|GÖZDE
|FİL
|İSTANBUL-2
|20
|BÜLENT
|ÜTEBAY
|İSTANBUL-2
|21
|MEHMET SÜLEYMAN
|TÜRKER
|İSTANBUL-2
|22
|YİĞİT HÜSEYİN NUMAN
|BIÇAKLI
|İSTANBUL-2
|23
|ALİ
|ARMAN
|İSTANBUL-2
|24
|BEDİA
|BÜYÜKGEBİZ
|İSTANBUL-2
|25
|ÖZGÜR
|NEMUTLU
|İSTANBUL-2
|26
|EZGİ
|PEKŞEN
|İSTANBUL-2
|27
|REFİK ERSİN
|EROĞLU
|İSTANBUL-3
|1
|ENGİN
|ALTAY
|İSTANBUL-3
|2
|ERDOĞAN
|TOPRAK
|İSTANBUL-3
|3
|TÜRKAN
|ELÇİ
|İSTANBUL-3
|4
|İLHAN
|KESİCİ
|İSTANBUL-3
|5
|ZEYNEL
|EMRE
|İSTANBUL-3
|6
|MUSTAFA
|YENEROĞLU
|İSTANBUL-3
|7
|BÜLENT
|KAYA
|İSTANBUL-3
|8
|DOĞAN
|DEMİR
|İSTANBUL-3
|9
|ÖZGÜR
|KARABAT
|İSTANBUL-3
|10
|MEDENİ
|YILMAZ
|İSTANBUL-3
|11
|TURAN TAŞKIN
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|12
|DORUK
|BULUT
|İSTANBUL-3
|13
|OĞUZ KEMAL
|YAKAR
|İSTANBUL-3
|14
|TURGAY
|ÖZCAN
|İSTANBUL-3
|15
|FEVZİ
|DONAT
|İSTANBUL-3
|16
|UTKU CANER
|ÇAYKARA
|İSTANBUL-3
|17
|HÜSEYİN REMZİ
|GÖKBULAK
|İSTANBUL-3
|18
|BAYRAMALİ
|ÇEŞMECİ
|İSTANBUL-3
|19
|RECEP
|KARAKOÇ
|İSTANBUL-3
|20
|BURAK
|YILDIRIM
|İSTANBUL-3
|21
|EDA
|KURT
|İSTANBUL-3
|22
|KAZIM
|ÖZEREN
|İSTANBUL-3
|23
|MARGARİT
|DİKME
|İSTANBUL-3
|24
|MEHTAP
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|25
|NAZLI
|AKYÜZ
|İSTANBUL-3
|26
|ÖZLEM
|DURDAĞI DOKUYUCU
|İSTANBUL-3
|27
|SİNAN
|KARAHAN
|İSTANBUL-3
|28
|SİNEM
|ÖZCAN
|İSTANBUL-3
|29
|SÜLEYMAN
|ŞAFAK
|İSTANBUL-3
|30
|CEMAL
|DOĞAN
|İSTANBUL-3
|31
|HÜSEYİN ARDA
|ENGİZEK
|İSTANBUL-3
|32
|TURGUT
|KOÇ
|İSTANBUL-3
|33
|SERVER
|GÖKMEN
|İSTANBUL-3
|34
|ENDER
|UNUTAN ERSÖZLÜ
|İSTANBUL-3
|35
|NEŞE
|KIYIK
|İSTANBUL-3
|36
|YAREN
|KARACA
|İZMİR-1
|1
|YÜKSEL
|TAŞKIN
|İZMİR-1
|2
|AHMET TUNCAY
|ÖZKAN
|İZMİR-1
|3
|SEVDA
|ERDAN KILIÇ
|İZMİR-1
|4
|MURAT
|BAKAN
|İZMİR-1
|5
|EDNAN
|ARSLAN
|İZMİR-1
|6
|SEDA
|KÂYA ÖSEN
|İZMİR-1
|7
|HAYDAR
|ALTINTAŞ
|İZMİR-1
|8
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|9
|SEFER
|İPEKLİ
|İZMİR-1
|10
|GÜLDEM
|ATABAY
|İZMİR-1
|11
|ŞAHBAL
|ARAS
|İZMİR-1
|12
|FULYA
|ALÇAY
|İZMİR-1
|13
|MEHMET ŞAHİN
|FIRAT
|İZMİR-1
|14
|BİRGÜL
|DEĞİRMENCİ
|İZMİR-2
|1
|GÖKÇE
|GÖKÇEN
|İZMİR-2
|2
|RIFAT TURUNTAY
|NALBANTOĞLU
|İZMİR-2
|3
|RAHMİ AŞKIN
|TÜRELİ
|İZMİR-2
|4
|MAHİR
|POLAT
|İZMİR-2
|5
|MEHMET SALİH
|UZUN
|İZMİR-2
|6
|DENİZ
|YÜCEL
|İZMİR-2
|7
|MUSTAFA
|BİLİCİ
|İZMİR-2
|8
|HACER
|FOGGO
|İZMİR-2
|9
|ESİN
|DOĞAN METİN
|İZMİR-2
|10
|ALTAN
|İNANÇ
|İZMİR-2
|11
|EMİNE HELİL
|İNAY KINAY
|İZMİR-2
|12
|AYTEN
|GÜLSEVER
|İZMİR-2
|13
|NURŞEN
|BALCI
|İZMİR-2
|14
|BURAK
|KOTAN
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|İRFAN
|KARATUTLU
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|MEHMET
|BAĞLAR
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|EJDER
|KAYGUSUZ
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|NAİLE
|İŞLEK
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|TUFAN
|YANAR
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|AZİZ CEM
|GÜNER
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|ÇAĞATAY
|ATASAY
|KARABÜK
|1
|CEVDET
|AKAY
|KARABÜK
|2
|ABDULLAH
|ÇAKIR
|KARABÜK
|3
|BAYRAM
|KARADAĞ
|KARAMAN
|1
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|KARAMAN
|2
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|KARAMAN
|3
|HASAN
|EHLİZ
|KARS
|1
|İNAN AKGÜN
|ALP
|KARS
|2
|ONUR
|ULUDAŞDEMİR
|KARS
|3
|EVREN
|YERDELEN
|KASTAMONU
|1
|HASAN
|BALTACI
|KASTAMONU
|2
|KADİR
|YALÇIN
|KASTAMONU
|3
|ZİVER
|KAPLAN
|KAYSERİ
|1
|AŞKIN
|GENÇ
|KAYSERİ
|2
|MAHMUT
|ARIKAN
|KAYSERİ
|3
|BURHAN BAHADIR
|ÖZSOY
|KAYSERİ
|4
|ZÜLKÜF
|ARSLAN
|KAYSERİ
|5
|ÜMİT
|ÖZER
|KAYSERİ
|6
|ÖZGEN
|AYDINCAK
|KAYSERİ
|7
|ALİ
|ÇETİNKAYA
|KAYSERİ
|8
|ONUR SERGEN
|DOĞAN
|KAYSERİ
|9
|İBRAHİM
|KAAN
|KAYSERİ
|10
|NİYAZİ
|ÜNALMIŞ
|KIRIKKALE
|1
|AHMET
|ÖNAL
|KIRIKKALE
|2
|ÖMER
|ELDEMİR
|KIRIKKALE
|3
|ÜMİT
|DUMAN
|KIRKLARELİ
|1
|VECDİ
|GÜNDOĞDU
|KIRKLARELİ
|2
|FAHRİ
|ÖZKAN
|KIRKLARELİ
|3
|HATİCE GÜL
|BİNGÖL
|KIRŞEHİR
|1
|METİN
|İLHAN
|KIRŞEHİR
|2
|ŞEREF BARAN
|GENÇ
|KİLİS
|1
|MEHMET AKİF
|PERKER
|KİLİS
|2
|HURŞİT
|ÇETİN
|KOCAELİ
|1
|MÜHİP
|KANKO
|KOCAELİ
|2
|HARUN ÖZGÜR
|YILDIZLI
|KOCAELİ
|3
|HASAN
|BİTMEZ
|KOCAELİ
|4
|NAİL
|ÇİLER
|KOCAELİ
|5
|SERAP
|ÇAKIR
|KOCAELİ
|6
|TÜLİN
|KEÇECİ GÜNGÖR
|KOCAELİ
|7
|CUMA
|KARAVAR
|KOCAELİ
|8
|CANER
|ARDUÇ
|KOCAELİ
|9
|MEHMET ÜMİT
|KÜÇÜKKAYA
|KOCAELİ
|10
|SELMAN
|KÖSALI
|KOCAELİ
|11
|HÜLYA
|GÜRELİ YOLCUBAL
|KOCAELİ
|12
|BELKIZA
|İLTER
|KOCAELİ
|13
|İSMET
|İŞERİ
|KOCAELİ
|14
|BERNA
|ÇETİN
|KONYA
|1
|BARIŞ
|BEKTAŞ
|KONYA
|2
|HASAN
|EKİCİ
|KONYA
|3
|GENÇOSMAN
|KİLLİK
|KONYA
|4
|ÖMER
|ÜNAL
|KONYA
|5
|HALİL
|ERCAN
|KONYA
|6
|KAMİL BÜLBÜL
|OKUYUCU
|KONYA
|7
|GALİP
|POLAT
|KONYA
|8
|AYŞE ALKIM
|GÖKÇE
|KONYA
|9
|MÜRSEL
|AYRANCI
|KONYA
|10
|EZGİ BİLGE
|ARSLAN
|KONYA
|11
|ŞERİFE
|TUNÇ
|KONYA
|12
|MEHMET
|PİRZADE
|KONYA
|13
|DURSUN
|KAPLAN
|KONYA
|14
|RIDVAN
|ŞENYURT
|KONYA
|15
|TEVFİK FİKRET
|İVGEN
|KÜTAHYA
|1
|ALİ FAZIL
|KASAP
|KÜTAHYA
|2
|AHMET
|SUNAR
|KÜTAHYA
|3
|GÜLER EZGİ
|DOĞAN TURAN
|KÜTAHYA
|4
|HAŞİM
|ERTEKİN
|KÜTAHYA
|5
|KEREM
|ERKUL
|MALATYA
|1
|VELİ
|AĞBABA
|MALATYA
|2
|ENVER
|KİRAZ
|MALATYA
|3
|BATTAL
|KANBAY
|MALATYA
|4
|ALİ İMRAN
|MARASALI
|MALATYA
|5
|YUSUF
|KURŞUN
|MALATYA
|6
|OKAY
|DEMİRHAN
|MANİSA
|1
|ÖZGÜR
|ÖZEL
|MANİSA
|2
|AHMET VEHBİ
|BAKIRLIOĞLU
|MANİSA
|3
|BEKİR
|BAŞEVİRGEN
|MANİSA
|4
|SELMA ALİYE
|KAVAF
|MANİSA
|5
|MUSA SEMİH
|BALABAN
|MANİSA
|6
|NEŞE
|ZENGİN
|MANİSA
|7
|AYSUN
|HELVACIOĞLU
|MANİSA
|8
|SEÇİL
|EGE DEĞERLİ
|MANİSA
|9
|ŞERİF
|AKMEŞE
|MANİSA
|10
|İLKSEN
|ÖZALPER
|MARDİN
|1
|MEHMET SAİT
|ÇELEBİ
|MARDİN
|2
|ŞÜKRÜ
|KARABOĞA
|MARDİN
|3
|NURETTİN
|KILIÇ
|MARDİN
|4
|İBRAHİM
|TAŞDELEN
|MARDİN
|5
|NİLGÜN
|BAYRAKTAR
|MARDİN
|6
|ÖMER
|DURAK
|MERSİN
|1
|ALİ MAHİR
|BAŞARIR
|MERSİN
|2
|GÜLCAN
|KIŞ
|MERSİN
|3
|MEHMET EMİN
|EKMEN
|MERSİN
|4
|TALAT
|DİNÇER
|MERSİN
|5
|HASAN UFUK
|ÇAKIR
|MERSİN
|6
|EMRE
|YILMAZ
|MERSİN
|7
|NURSEN
|YÜCESOY TEMİZKAN
|MERSİN
|8
|LEYLA
|SERİN KIRIK
|MERSİN
|9
|AHMET
|YORGUN
|MERSİN
|10
|MEHMET GÜLTEKİN
|UĞUR
|MERSİN
|11
|ŞERİFE
|ARICI YILDIZ
|MERSİN
|12
|GÜVEN
|KOCABIYIK
|MERSİN
|13
|NESLİHAN
|ÇELEBİ
|MUĞLA
|1
|CUMHUR
|UZUN
|MUĞLA
|2
|GİZEM
|ÖZCAN
|MUĞLA
|3
|SÜREYYA
|ÖNEŞ DERİCİ
|MUĞLA
|4
|SELÇUK
|ÖZDAĞ
|MUĞLA
|5
|MEHMET
|DEMİR
|MUĞLA
|6
|FATMA
|GEBEŞ ÇİMEN
|MUĞLA
|7
|SALİH NAZMİ
|BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|FARUK
|SARIASLAN
|NEVŞEHİR
|2
|MEHMET
|DEĞİRMENCİ
|NEVŞEHİR
|3
|EDA
|DOĞAN
|NİĞDE
|1
|ÖMER FETHİ
|GÜRER
|NİĞDE
|2
|SEVGİ
|ÖZBEK
|NİĞDE
|3
|OZAN
|SAKARYA
|ORDU
|1
|SEYİT
|TORUN
|ORDU
|2
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|ORDU
|3
|AHMET
|TOKLUCUOĞLU
|ORDU
|4
|CENGİZ
|OKUR
|ORDU
|5
|NİLGÜN
|YILMAZ
|ORDU
|6
|SABRİ SONER
|GÖRGÜLÜ
|OSMANİYE
|1
|ASU
|KAYA
|OSMANİYE
|2
|ÜNAL
|KÖKSAL
|OSMANİYE
|3
|MEHMET ORHUN
|DÖĞÜŞCÜ
|OSMANİYE
|4
|RIZA
|TEKEREK
|RİZE
|1
|TAHSİN
|OCAKLI
|RİZE
|2
|KÖKSAL
|TOPTAN
|RİZE
|3
|MUHAMMET
|YILDIZ
|SAKARYA
|1
|AYÇA
|TAŞKENT
|SAKARYA
|2
|ECEVİT
|KELEŞ
|SAKARYA
|3
|KAMİL
|ÖZKAN
|SAKARYA
|4
|AZİZE
|ÇEROĞLU
|SAKARYA
|5
|EMEL
|AKÇİL
|SAKARYA
|6
|GÜNDÜZ KADİR
|GENÇCAN
|SAKARYA
|7
|ALİ FETHİ
|GÜRLER
|SAKARYA
|8
|ÖZER
|ÖZÇINAR
|SAMSUN
|1
|MURAT
|ÇAN
|SAMSUN
|2
|MEHMET
|KARAMAN
|SAMSUN
|3
|MUSTAFA
|YEŞİLYURT
|SAMSUN
|4
|NAZAN
|GÜNEYSU
|SAMSUN
|5
|MEHMET
|ÖZDAĞ
|SAMSUN
|6
|SUAT
|YILDIZ
|SAMSUN
|7
|NEŞE
|KANGÜLEÇ
|SAMSUN
|8
|NİLSU İREM
|KOÇYİĞİT
|SAMSUN
|9
|ÖZLER
|YILMAZ
|SİİRT
|1
|UMUT
|DAYANAN
|SİİRT
|2
|DENİZ
|ACAR
|SİİRT
|3
|MEHMET ZAKİR
|KIZILAY
|SİNOP
|1
|BARIŞ
|KARADENİZ
|SİNOP
|2
|ŞEVKET
|TERKAN
|SİVAS
|1
|ULAŞ
|KARASU
|SİVAS
|2
|SERDAR
|İNCE
|SİVAS
|3
|SERVECAN
|KAYA
|SİVAS
|4
|LÜTFİ GÖRKEM
|MARŞAN
|SİVAS
|5
|BAHATTİN
|YAVUZ
|ŞANLIURFA
|1
|MAHMUT
|TANAL
|ŞANLIURFA
|2
|MÜSLÜM CENGİZHAN
|AKALIN