CHP seçmen listeleri üzerinde 25 ayrı çalışma yürütüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK’nın elinde olmayan seçmen bilgileri bizde var” sözleri tartışma konusu oldu. CHP’nin, YSK’dan aldığı seçmen listeleri üzerinde 25 ayrı çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. SÖZCÜ, o çalışma konularını açıklıyor.

Saygı ÖZTÜRK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye yaptığı açıklamada, “Yüksek seçim Kurulu’nda (YSK) olmayan seçmen bilgileri CHP’de var” sözleri tartışma konusu oldu. İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu hakkında gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu seçmen ve sandık listelerine göre CHP’nin değişik dönemlerde yaptırdığı araştırmalarla 25 ayrı konuda rapor üretildiği ortaya çıktı.

ODTÜ’lü bir grup tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak grup yöneticisi Mehmet Günal Ölçer tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi üyelerine de daha önce brifing verildiği anlaşıldı. Dönemin genel başkan yardımcıları Akif Hamzaçebi ve Onursal Adıgüzel imzalı olarak Ölçer’in, partileri adına çalışma yapmakla görevlendirildiği belirtildi.

YEDİDE YEDİ KRİTERİ

“Seçmen Listelerinden Üretilebilecek Bilgiler” arasında; Yabancı seçmenlerin sayısı ve ilçelere dağılımı, 2019 Yerel seçiminden sonra, seçme hakkı kazananların sayısı ve ilçelere dağılımı, mükerrer seçmen olup olmadığı, yedi kriterden (Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ve Cinsiyeti) 7’si aynı olan seçmen sayısı ve illere dağılımı, 7 kriterden 6’sı aynı olan seçmen sayısı ve illere dağılımı, 100 yaş üzeri seçmenlerin sayısı ve ilçelere dağılımı, seçmenlerin yazıldığı hayali binaların bulunup bulunmadığı da yer alıyor.

Geçen seçimde 7 kriterden 7’side aynı olan 84 seçmen, 7 kriterden 6’sı tutan 46 bin 649 seçmen belirlediklerini kaydeden Mehmet Günal Ölçer, bunların sahada da araştırılması gerektiğini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu tür çalışmasının olmadığı biliniyor.

İŞTE CHP’NİN ELİNDEKİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “YSK’da olmayan bilgiler CHP’nin elinde” dediği bilgilere SÖZCÜ ulaştı. YSK son olarak Haziran ayında listeleri güncelledi. Bir seçim döneminde bir siyasi partinin iki kez listeleri alma hakkı bulunuyor. Millet İttifakı, güncel listeleri elinde bulundurmak için değişik dönemlerde bir partiye listeyi aldıracak ve bunlar diğer partilere de verilecek.

30 Haziran tarihi itibariyle YSK’dan alınan listeler üzerinde CHP’nin üreteceği bilgiler şöyle:

-İLÇEYE GELEN SEÇMENLER: 30 Haziran2022 Sandık Seçmen Listesi ile bir önceki listenin her ilçe için karşılaştırılmasıyla, ilçeye yeni gelen seçmenlerin gerçek olup olmadıkları belirlenir ve buna göre önlem alınır.

-İLÇEDEN GİDEN SEÇMENLER: 30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile bir önceki listenin mher ilçe için karşılaştırılması sonucu gittiler mi, yazılmadılar mı, ilçede beklenmedik seçmen hareketliliği varsa belirlenir. Gerekli önlemler alınır.

-İL’E GELEN SEÇMENLER: 30 Haziran2022 Sandık Seçmen Listesi ile önceki listenin her il için karşılaştırılmasıyla dağılımın normal olup olmadığı, belli ilçelerde yığılma varsa ortaya çıkarılır. .

-İL İÇİNDE YER DEĞİŞTİRME: 30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile önceki liste her il için karşılaştırılmasıyla seçmenin hangi ilçelerde yığınak yapıldığı saptanır. Gerekli önlemler alınır.

-İLDEN GİDEN SEÇMENLER: İki seçmen listesinin her ily için karşılaştırılmasıyla seçmenlerin nereye gittikleri saptanır. Gerekli önlemler alınır.

-BENZER SEÇMENLER: Son listeye göre her il veya bir milyon seçmen için (Adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyet kriterlerine göre mükerrer seçmen kontrolü yapılır.

-MÜKERRER KİMLİKLİ: Son Listeye Göre her il için Vatandaşlık numarasına göre mükerrer seçmen kontrolü yapılır.

-HEMŞEHRİLİK YAPISI: Temel alınan son listeye göre her ilde seçmenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre sayıları ve oranlarının belirleniyor.

-NÜFUS YAPISI: Son sandık seçmen listesine göre her il için seçmenlerin yaş gruplarına, cinsiyetlerine, engel durumlarına göre sayılarının ve oranları belirleniyor.

-DEDELER & NİNELER: Son sandık seçmen listesine göre, her il-ilçe için 1999 yılımdan önce doğmuş seçmenler belirleniyor. Bunların hayatta olup olmadığı araştüırılılor.

-KALABALIK HANELER: Son sandık seçmen listesine göre her il-ilçe için 9’dan fazla seçmen barındıran haneler belirleniyor.

-İLK KEZ SEÇMEN OLANLAR: Son Listeye Göre her il için iletişim kurabilmek için ilk kez bu seçimde oy kullanma hakkı elde eden seçmenlerin belirleniyor.

-BUGÜN KİMİN DOĞUM GÜNÜ: Son listeye göre her il için kutlama mesajı göndermek için seçmenlerin doğum günlerine göre tasnif ediliyor.

-YENİ HANELER: Son listeye göre her il için 31 Mart 2019 tarihinden sonra listeye giren ve seçmen içeren konutları saptanıyor.

-SEÇMEN SAYISI DEĞİŞİMİ: Son listeye göre her ilçe için seçmen sayı değişiminin normal olup olmadığına bakılıyor.

-VATANDAŞLIĞA ALINAN SEÇMEN SAYISI: Son listeye göre her ilçe için doğumdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve daha sonra vatandaşlığa alınan seçmenler da bilgi üretilerek belirlenecek.