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7 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor... #canlıyayın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor… #canlıyayın

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor… #canlıyayın

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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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