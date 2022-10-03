CHP Sözcüsü Faik Öztrak sordu: 121 dolar kimin cebine girdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, artan enflasyonla ilgili hükümete sert tepki gösterdi. Cebinden 200 TL çıkaran Öztrak, “İlk tedavüle çıktığı 2009’da tam 132 dolar alıyordu. Bugün sadece 11 dolar ediyor. Bu 200 TL’nin önceden aldığı 121 dolar nereye gitti?” diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Artan enflasyona dikkat çeken Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

“121 DOLAR KİMİN CEBİNE GİRDİ?”

200 TL, ilk tedavüle çıktığı 2009’da tam 132 dolar alıyordu. Bugün sadece 11 dolar ediyor. Bu 200 TL’nin önceden aldığı 121 dolar nereye gitti? Kimlerin cebine girdi.

*Paranın itibarı milletin itibarıdır diyordunuz. O zaman paramızın itibarını neden sıfırladınız? Ülkemizi eller için bir milyoncu pazarına çevirdiniz. Her şey ele ucuz, millete pahalı. Ama bu rezaletin müsebbibi Erdoğan, bir yandan paramızı pul ederken bir yandan da millete masal anlatıyor. Sorumluluğu olamayan yetki serbestlik değil, serkeşliktir.

“UTANMAZLIĞINDAN UTANMAYAN BİR YÖNETİM…”

*Utanma insanın cevherinde olan bir özelliktir. Birike birike alışkanlık halini alır. Ama alışkanlık haline gelirse artık insan utanmazlığından bile utanmamaya başlar. Ne yazık ki şu an utanmazlığından hiç utanmayan bir yönetim iş başında.

*Saray’ın kibirlisi çıkmış şaşırtıcı bir şekilde, enflasyonu düşürme kabiliyetine sahibiz diyor. Herhalde şecaat arz ederken sirkatin söylemek bu olsa gerek.

“ENFLASYONUN DÜNYA REKORU KIRMASINA NEDEN İZİN VERDİNİZ?”

*Madem enflasyonu düşürme kabiliyetine sahipsiniz. Enflasyonun dünya rekorları kırmasına neden izin verdiniz?

*Neden enflasyonu düşürmek için hiçbir şey yapmadınız? Neden milleti hayat pahalılığına ezdirdiniz. Şimdi çıkıp da ‘enflasyonu şaşırtıcı bir şekilde düşüreceğiz’ diyorsunuz. O zaman düşürün. Elinizi tutan mı var? Bu neyin cakası? Bu millete gareziniz ne?

“CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDILAR”

*Faiz sebep enflasyon netice dediler, yüzde 19 olan tabela faizini yüzde 12’ye indirdiler. O gün yüzde 19 olan enflasyon oranı bugün yüzde 83,5’e çıktı. Tüketici enflasyonu 1998’den bu yana en yüksek seviyesinde. Üretici enflasyonu ise yüzde 151 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

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