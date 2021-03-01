CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu rakamlara göre Türkiye yılın son üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,9 büyümüş. 2020'nin tamamında ise büyüme hızı yüzde 1,8 olmuş. Bu nasıl bir büyümeyse milleti işinden ediyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 28 Şubat'ın milli iradeye kasteden her darbe gibi demokrasiye büyük zararlar verdiğini belirtti. Öztrak, "CHP de dahil hemen her siyasi aktör ve kurum, darbelerden payına düşeni almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tankla, topla, tüfekle yapılan 'postallı darbelere' de karşı durduk." değerlendirmesini yaptı.

Gara'da hain bölücü terör örgütü PKK'nın 13 Türk rehineyi canice katlettiğini hatırlatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Tüm milletimizin yüreği dağlandı. Operasyonu gerçekleştiren Mehmetçiklerimizle beraber, 16 şehit verdik. Erdoğan'a, 'Hain teröristlerin elindeki yurttaşlarımızı kurtarmak için, Trump ile dostluğunu neden kullanmadın?' diye sormuştuk. Şimdi anlaşılıyor ki, Erdoğan'ın şahsım hükümetinin öncelikleri farklıymış. Önceliğinin ne olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı yakın zamanda açıkladı. Meğer Erdoğan, Trump'la yaptığı her görüşmede, tek bir şeyi ısrarla istiyormuş. 'Halkbank soruşturmasını sonlandırın.' Şaşırdık mı? Hayır."

– "Milletin feryatları saraydan duyulmuyor"

Türkiye'nin iç içe geçmiş krizlerden oluşan büyük bir buhranın içinde savrulduğunu aktaran Öztrak, "Türkiye yönetilmiyor, patinaj yapıyor. Esnaf, çiftçi, emekçi, emekli, işveren, bütün bir millet ızrar halinde ama sarayın keyfi yerinde. Milletin feryatları saraydan duyulmuyor." görüşünü savundu.

Faik Öztrak, bugün de yılbaşından bu yana doğal gaza üçüncü kez zam yapıldığını belirterek, "Karadeniz'de doğal gaz bulundu" müjdesinin verilmesinden bu yana doğal gaz zamlarının otomatiğe bağlandığını ileri sürdü. Dolar kuru gevşese bile doğal gaza gelen zammın devam ettiğini belirten Öztrak, "Milletimiz hayat pahalılığı ile işsizlik arasında inim inim inliyor. Milletin gelecek umudu gençlerimiz, ailelerin bin bir emekle okuttuğu çocukları, 15-29 yaş arasında 5,5 milyon genç ne okulda okuyor, ne de bir işte çalışıyor. 'Ev genci' olarak anasının babasının eline bakıyor." diye konuştu.

– "Çocukların kafalarını karıştırmaya ne hakkınız var?"

Türkiye'nin eğitimde ilerleyemediğini, bir neslin yitirildiğini savunan Öztrak, çocukların, gençlerin, ailelerin, Bakanlar Kurulundan çıkacak yüz yüze eğitim kararını beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, bir hafta önce ilkokullar ile 8 ve 12'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta başlayacağını açıkladığını hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Fakat dün o da Sağlık Bakanı gibi özür diledi. Bazı illerde vaka artışı yaşandığı için yeniden değerlendirme ihtiyacı doğduğunu söyledi. Sayın Bakan bu iş çocuk oyuncağı mı? Maç oynanırken sürekli kural değiştirilir mi? Çocukların kafalarını karıştırmaya ne hakkınız var? Aileler nasıl kendilerini ayarlayacak? Öğretmenler, okullar ne yapacak? Okulların açılmasına göre hazırlık yapan esnafın hali ne olacak? 'Bugün öyle, yarın böyle' diyerek, tutarsız politikalarla eğitim sistemi de ekonomi de yönetilemez. Okulların açılışı için önce tarih verip, sonra neden erteliyorsunuz? Çocukların, gençlerin hayatı, bu ülkenin bir nesli söz konusu ama siz, 'bir açtık, bir kapadık, bir öyle, bir böyle' deyip, sürekli patinaj yapıyor, ülkenin geleceğine takoz oluyorsunuz. Devlet böyle mi yönetilir? İşte bizim 'devlet krizi' dediğimiz tam da budur."

-"Tek bir öğrencinin bile eğitime ulaşamaması adaletsizliktir"

"AK Parti hükümetinin salgın döneminde yaptıkları ve yapmadıklarıyla sınıfta kaldığını" öne süren Öztrak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığının kendi araştırmasına göre 1 milyondan fazla öğrencinin evinde interneti yok, 227 bin öğrencinin evinde televizyonu bile yok. Öğrenciler uzaktan eğitime ulaşamıyor. Tek bir öğrencinin bile eğitime ulaşamaması adaletsizliktir. Buna karşın, sarayın yönettiği 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 658 bin öğrencimiz, salgın döneminde EBA'ya giremedi. Özellikle bazı doğu illerimizde EBA'ya ulaşamayan öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısının yarısını buluyor. Şimdi çıkmışlar, yüz yüze sınav diyorlar. Sınav tarihi de değişip, duruyor. '1 Mart’ta başlayacak' denilen sınavlar, Şimdi 8 Mart'a ertelendi. Bakalım bugün Bakanlar Kurulu'ndan ne karar çıkacak? Bu hükümet eğitim konusunda kendi üzerine düşeni yaptı mı? Her öğrenciye ulaşabildi mi? Her öğrenciye eşit eğitim imkanı verebildi mi? Hayır."

– "İşçinin kumbarası kırılarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verildi"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişen ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına salgında verdiği doğrudan gelir desteğini, Türkiye'de hükümetin millete vermediğini savundu. Öztrak, "Verebilselerdi doğrudan destek tutarı 176 milyar lira olacaktı. Oysa şimdiye kadar vere vere sadece 53 milyar lira verdiler. Bunun da büyük kısmı işçinin kumbarası kırılarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verildi." diye konuştu.

Dünyada hükümetlerin normalleşme süreçlerine başlarken, iş yerlerini, çalışanlarını yeni döneme hazırlayacak yeni destek paketlerini açıkladığını ifade eden Öztrak, Türkiye'de "esnafın doğrudan desteğe ihtiyacı bulunduğunu, borcun gırtlağı aştığını, faiz altında inlediğini" söyledi. Faik Öztrak, hükümetin esnafın sesinin duymadığını, milletle irtibatının artık tamamen koptuğunu ileri sürdü.

-"Şimdi de 'milleti işinden eden büyüme' ile tanıştırıyor"

Faik Öztrak, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait büyüme rakamlarının yayınlandığını da belirterek, şunları söyledi:

"Bu rakamlara göre Türkiye, yılın son üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,9 büyümüş. 2020'nin tamamında ise büyüme hızı yüzde 1,8 olmuş. Bu nasıl bir büyümeyse milleti işinden ediyor. AK Parti hükümetleri Türkiye'yi önce 'iş vermeyen büyüme' ile tanıştırmıştı şimdi de 'milleti işinden eden büyüme' ile tanıştırıyor. TÜİK'in ekonomi yüzde 1,8 büyüdü dediği 2020'de yine aynı TÜİK'e göre 1 milyon 272 bin yurttaşımız çalıştığı işini kaybetmiş. Böyle bir iş kaybıyla ne 1994 krizinde ne 2001 krizinde ne de 2009 küresel krizinde karşılaştık."

Öztrak, 2020'de gerçek işsiz sayısının 10 milyon 273 bine çıktığını, gerçek işsizlik oranının yüzde 30'u bulduğunu, bu büyümenin "niteliksiz büyüme" olduğunu öne sürdü. 2020 büyümesine katkısı olmayan net ihracatın büyümeyi ciddi şekilde aşağıya çektiğini ifade eden Öztrak, bu büyümenin tüketim ağırlıklı ve iç taleple sağlanan bir büyüme olduğunu kaydetti.

Büyümenin tüm sektörlerde yaşanmadığını, "K tipi" denilen bir büyüme olduğunu, bazı sektörlerin yukarı gittiğini, bazı sektörlerin çakıldığını belirten Öztrak, tarımın yüzde 4,8, sanayinin yüzde 2 büyüdüğünü, inşaatın yüzde 3,5, hizmet sektörünün ise yüzde 4,3 daraldığını anlattı.

Faik Öztrak, "2020'de bu büyüme milleti işinden etmiş ama para babalarını, faiz baronlarını abat etmiş. 2020'de borç ve krediyle menkul kıymet ve altın alım satımıyla uğraşan para ve faiz baronları servetlerine servet katmış, gelir üstüne gelir elde etmişler." dedi.

Faizle uğraşanların daha da zenginleştiğini, böyle bir büyümenin adil olamayacağını dile getiren Öztrak, "Böylesine adaletsiz ve kredilerle şişirilen sürdürülemez bir büyümenin bu millete hiç bir faydası yoktur. Ekonomiyi kur ve faiz kıskacına sokan politikalar döner dolaşır milleti cebinden vurur." diye konuştu.

Dolar cinsinden milli gelirdeki erimenin geçen yıl 44 milyar doları bulduğunu aktaran Öztrak, 2013'de 958 milyar dolar olan milli gelirin 2020'de 717 milyar dolara düştüğünü belirtti.

Öztrak, 2013'de 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelirin 2020'de 8 bin 599 dolara düştüğünü, her vatandaşın bu süreçte 3 bin 983 dolar gelir kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin 12-13 yılı kaybettiğini, 3 yıl önceye göre borçlu olduğunu ileri süren Faik Öztrak, 2019'un Mart ayından itibaren 128 milyar dolar rezervin çarçur edildiğini iddia etti.

Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerinin Merkez Bankası'nın döviz borcunu karşılamaya yetmediğini iddia eden Öztrak, "Net rezervler eksi bakiye veriyor. 19 Şubat itibarıyla net rezervler eksi 40 milyar dolar civarında. Kaç aydır bu rezervlerin akıbetini sorguluyoruz." dedi.

– "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi görevden aflarını istemelidirler"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifasını açıkladı. Bilginiz dahilinde herhangi bir gerekçe var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Sayın Milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz." diye konuştu.

"Bitlis İl Başkanı ile ilgili bazı iddialar var, yargı süreci devam ediyor. Yargılama süreci devam ederken de görevden alınması yönünde il örgütünün istekleri var. CHP'nin bu konudaki tasarrufu ne olacak?" sorusuna karşılık Öztrak, "Bu, örgüt içi bir meseledir. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız konuyla ilgileniyor. Konu olgunluğa kavuştuktan sonra gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılır." dedi.

"Son zamanlarda bakanların özürleri kamuoyunda gündeme geliyor. Özürler için ne söylersiniz? sorusuna Öztrak, "Hatayı şahsım hükümetinin başı Erdoğan yapıyor, özür dilemek bakanlarına düşüyor. Erdoğan şahsım hükümetinin başının kibri o kadar büyük ki o milletten özür dilemiyor. O ancak 'Allah beni affetsin' diyor yüce Allah'tan özür diliyor. Özür tabii ki insani bir şeydir ama bakanlar bir hatanın sorumluluğunu üstlerine alıp özür diliyorlarsa bunun gereğini de yapmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi görevden aflarını istemelidirler." yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak, "Meclis Başkanı, fezlekeler ile ilgili olarak 'Parlamentonun çalışmasını sekteye uğratmamalı.' dedi. Ayrıca 15 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılırsa bir ara seçim söz konusu olabilir. Cumhur İttifakı ara seçime gider mi ya da sizce nasıl bir yol izlenecek?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Meclis Başkanının ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis Başkanının görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor. Ne demek Meclisin gündemini fezlekeler daha fazla işgal etmemeli? Bundan neyi kastediyor? Kendisi milli iradeyi ve milletvekilinin hukukunu korumakla, savunmakla yükümlü bir makamda oturuyor. Bu nedenle ne demek istediğinin daha anlaşılır olmasına ihtiyaç vardır."

Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi'nde yapılan sunumda nelerin gündeme geldiğinin sorulması üzerine de, "Sunum, bilim insanları tarafından yeni bir hükümet sistemi ve tarafsız yargı ile ilgili bir sunumdur. Partimizin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede gördüğümüz bir husus var, milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin büyük bir çoğunluğu tek adam parti devleti sisteminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişle ilgili mutabakata varmış gözüküyor." diye konuştu.