CHP, sözle değil, fikirle mücadele etsin

Oran, “AKP’ye laf yetiştirmek CHP’ye iktidar getirmez. Çünkü iktidar bloğunun yanında olmayan herkes düşmandır. Dün değişmemiştir, bugün değişmeyecektir ve yarın da ‘düşmanlaştırma’ siyaseti devam edecektir. Sadece AKP’ye cevap yetiştirerek mücadele edilemez! Bir başka deyişle ‘Salı’dan Salı’ya’ açıklama yaparak, AKP’lilerin ya da ortağı MHP üst yönetiminin saldırgan açıklamalarına ‘çok sert(!) cevap vererek’ mevzi kazanılamaz. Tam tersine iktidar bloğuyla sürekli ‘söz düzeyinde’ karşı karşıya gelmek hem iktidar takipçiliği anlamına gelecektir hem de ‘sonsuz bir kayıkçı kavgasının’ zeminini hazırlayacaktır. O halde iktidar olmanın tek yolu takipçilikten vazgeçip kurumsal değişimin önünü açmaktır!” dedi.

Umut Oran, Türk devrim tarihi ve Mustafa Kemal’in eşsiz mücadelesinin tamamında göze çarpan en büyük özelliğin de Atatürk’ün asla rakiplerinin gündemini takip etmemesi olduğunun altını çizdi.

ÇÖZÜMLERİN MERKEZİ CHP OLMALI

Umut Oran, “Aradan geçen yaklaşık 100 yılın sonunda CHP için doğru bakış açısı da benzerdir. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun çözümlerin tamamının merkezine CHP’yi ve cumhuriyet çocuklarını koymak gerekir. Bunu başardığımız anda gelecek aydınlıktır” dedi. Umut Oran, son günlerde yeniden ortaya çıkan siyasi durumla ilgili olarak ise şunları ifade etti: Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi “tek başına” yöneten iktidar bloğunun uyguladığı politikalar, kullanmayı tercih ettiği propaganda yöntemleri ve gündemde tuttuğu konular göz önüne alındığında 2002’den bugüne kadar hiçbir şeyin değişmediği kolaylıkla tespit edilecektir.”