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1 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online“CHP tarımcıdır! Evet çöpler temizlenmiyordu ama yediğimiz önümüzdeydi yemediğimiz arkamızdaydı.“

“CHP tarımcıdır! Evet çöpler temizlenmiyordu ama yediğimiz önümüzdeydi yemediğimiz arkamızdaydı.“

Alaturka Online
Alaturka Online

“CHP tarımcıdır! Evet çöpler temizlenmiyordu ama yediğimiz önümüzdeydi yemediğimiz arkamızdaydı.“

Alaturka Online
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