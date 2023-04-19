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18 Nisan 2023
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CHP temsilciliğine silahlı saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilciliğine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

*Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

*Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar!

*Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum.

*14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

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