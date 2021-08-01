CHP tepki gösterdi, AKP ‘Katar’ paylaşımını sildi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, “Katarlı itfaiyeciler Türkiye’de sınavsız yangın söndürecekmiş” ifadesiyle paylaşım yaptı. CHP’nin “Ülke yandı, Ak Parti Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!” diye tepki göstermesinin ardından AKP paylaşımını sildi.

SÖZCÜ İSTANBUL

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından, “Katar, Türkiye’de pek çok ilde yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi” başlıklı habere yorum olarak bir paylaşım yaptı.

AKP İstanbul il örgütü paylaşımında, “Katarlı itfaiyeciler Türkiye’de sınavsız yangın söndürecekmiş” ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi.

“ÜLKE YANDI, AKP KATARİSTAN SAVUNMASINDA”

CHP resmi sosyal medya hesabından AKP’ye verilen yanıtta, “Ülke yandı, Ak Parti Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!” denildi.

AKP PAYLAŞIMI SİLDİ

CHP’nin bu paylaşımının ardından AKP’nin paylaşımı sildiği görüldü. CHP bunun üzerine AKP’ye cevaben yaptığı ikinci paylaşımda, “Neden sildiniz Kataristan cengaverleri? Bakın paylaşıyoruz; ülkemiz yanarken, milletimiz sizin neyle uğraştığınızı görsün!” diyerek AKP’nin sildiği paylaşımın görüntüsünü de yayımladı.

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