CHP Trabzon il binasına kurşun isabet etti

Trabzon’da İskenderpaşa mahallesindeki CHP Trabzon İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya kurşun isabet etti. Edinilen bilgilere göre, parti il binasına giden görevli, partinin bulunduğu katın camının çatladığını, kurşun izi olduğunu fark etti. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan tespit etti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLA OYNARKEN SİLAH ATEŞ ALMIŞ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, olayla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Olayı öğrenir öğrenmez İl Valisi İsmail Ustaoğlu’nu aradım ve bilgi aldım. Şahıslar tespit edilmiş. Şahısların çok sarhoş oldukları, içlerinden birinin istem dışı silahla oynarken silahının ateş aldığı ve binaya isabet ettiği anlaşılmış. CHP İl Başkanlığı’nın o binada olup olmadığını bilmediklerini, hedef alarak ateş etmediklerini ifade etmişler. Konuyu ciddiyetle takip ediyoruz” dedi.

GÜVENLİK ARTIRILACAK

Edindiği ilk izlenimin ‘Kasıtlı yapılan bir saldırı’ olmadığı yönünde olduğunu söyleyen Kaya, “Dikkat edilmesi gereken hassas bir döneme giriyoruz. Bundan sonrası için tedbirlerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. İstenmeyen olaylara sebebiyet verebilecek bu tür meselelere karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda Vali beyle konuşmamız oldu. O da bütün partilerin binaları için güvenliği artıracaklarını söyledi” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.