CHP, Tunceli’nin milletvekili sayısının düşürülmesini değerlendirdi!

YSK, 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklanan nüfus verilerini gerekçe göstererek, Tunceli’nin 2 olan milletvekili sayısını 1′ düşürdü. Tunceli’nin nüfus düşüklüğünden dolayı milletvekili sayısının düşürülmesini CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Tunceli’nin göç vermesindeki en temel nedenin ekonomik ve işsizlik olduğunu belirten ve şuana kadar 3 bin 700 kişinin göç ettiğini belirten CHP’li vekiller, nüfusun tekrar yükselmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

“KENTİMİZDE İŞSİZLİK HAD SAFHADA İNSANLAR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMEZ DURUMDA”

Bir ilin milletvekili sayısını sadece nüfus üzerinden belirlemenin doğru olmadığını belirten CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, şöyle konuştu:

* Tunceli halkının büyük bir bölümü yılın belli aylarını diğer illerde diğer aylarında ise Tunceli de ikamet etmektedir.

* Örneğin yaz aylarında Tunceli nüfusu 2-3 katına çıkıyor.

* Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi milletvekili sayımızın 2’ye çıkarılması için ilimizin STK’larıyla, aydınlarımızla diğer siyasi partilerle durumu değerlendirerek nasıl bir çalışma yapılmasını ortaya koyacağız.

* Tunceli’de yaşanan göçlerin temel iki nedeni bulunmaktadır.

* Birinci neden tek adam rejiminin yarattığı siyasal sorunlar halkımızın umutlarını umutsuzluğa dönüştürmüştür.

* Hukukun saray iktidarının sopasına dönüştüğü, adaletin yok edildiği ülkemizde insanlar memleketlerini terk etme noktasına gelmiştir.

* İkinci neden ise ekonomik nedenlerdir.

* Kentimizde ekonomik ve işsizlik had safhada insanlar evine ekmek götüremez durumdadır.

“TUNCELİ’MİZİ İNSANSIZLAŞTIRMA PROJELERİNE KARŞI UYANIK OLALIM”

Göç sorununun hazin bir son olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

* İnsanlar doğdukları ve büyüdükleri topraklardan, arkadaşlarından ve sevdiklerinden ayrılmak durumunda kalmaktadırlar.

* Bu durum bir toplum için gerçekten acı bir durumdur.

* Toplum psikolojisini, aile bütünlüğünü bozmaktadır.

* İnsanlar bilinmez denizlere yelken açmakta acılar, hüzünler, dramlar yaşanmaktadır.

* Umutlar umutsuzluğa mutluluk mutsuzluğa evrilmekte hayatlar eksik yaşanmaktadır.

* Toplum kimliğini ve kişiliğini kaybetme tehlikesiyle karı karşıya kalmaktadır.

* Oysa devletin görevi insanları kendi topraklarında barış içinde aile ve dostlarıyla birlikte mutlu bir şekilde yaşatmak olmalıdır, fakat buna bu ülkede ne yazık ki verilmemektedir.

* Devleti yönetenler kendi hırsları ve çıkarları uğruna bu güzel toplumu yaşamdan adeta koparmaktadırlar.

* Biz bu duruma karşı sessiz kalmayacağımızı ifade etmek istiyorum.

* Mücadelemizi en etkin şekilde sürdüreceğiz buradan sivil toplum örgütlerimize aydınlarımıza, diasporaya ve tüm duyarlı Dersim kamuoyuna çağrıda bulunmak istiyorum.

* Tunceli’mizi insansızlaştırma projelerine karşı uyanık olalım, yüzümüzü Tunceli’ye çevirelim.

* Gelin topraklarımızda yaşamı eksiksiz yaşayalım. Tunceli’yi kurda kuşa yem etmeyelim.

“TUNCELİ’DE 3 BİN 700 GÖÇ VERDİK”

Son yıllarda 3 bin 700’e yakın göç verildiğini belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* Son dönemler maalesef nüfus artışımız yükselmiyor bunun yanında iş olanaklarının olmamasından dolayı 3 bin 700 civarında göç verdik.

* Göç verilmesinin en temel sebebi insanlarımız iş bulamıyor.

* İnsanlar geçim sıkıntısı yaşadıkları için doğurganlık sayısı düştü bununla beraber evlilik oranlarında yaşanan düşüşlerden dolayı ilimizin nüfusu bundan olumsuz etkilendi.

* Bu düşüşle beraber Türkiye’nin en az nüfuslu ili haline geldik.

* Tunceli’de bulunan okullarda neredeyse öğrenci bulunamaz hale geldi.

* Son sayımlardan sonra ilimizde yaşanan nüfus kaybından dolayı ilimizin 2 olan milletvekili sayısı 1’e düştü.

* Şehrimizin nüfusunu yükselmek hemşerilerimizin tekrardan ilimize getirmenin çarelerini arayacağız.

* Tunceli’nin göç vermesiyle ilgili meclise soru önergesi de verdim.

* İnşallah tekrar nüfusumuzu artırabilecek bir yapıya kavuştururuz.