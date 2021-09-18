CHP ve AKP karşı karşıya geldi.. Meclis karıştırdı! ‘Seçimi kaybedince.. Boş boş konuşma..’





İBB Meclisi Eylül ayı oturumunda harfiyat konusu AKP ve CHP arasında tartışma yarattı. CHP'li üye harfiyat kamyonlarının trafik yükü ve çevre-altyapı kirliliği 'bahanesiyle' ilçe belediyelerinin almış olduğu ücretleri gündeme getirdi ve Tevfik Göksu'ya 'Bir taraftan verirken bir taraftan geri alınıyor. Bu engelleme olmuyor mu? Bu sebeple veto kullanacağız' dedi. AKP'li üyenin zorluklar yaşanan bölgelerde harfiyat kaynaklı zararların karşılanması için AKP ve CHP denilmeden ücret verildiğini söylemesi üzerine CHP Sözcüsü Tarık Balyalı 23 Haziran seçimi kaybedildikten sonra bu zararın karşılanmasının akıllara geldiğini söylemesi tartışma yaratttı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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