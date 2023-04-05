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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCHP ve HDP'nin 'Erdoğan'ın aradığı AYM üyesi' iddiası meclisi karıştırdı tartışma çıktı!

CHP ve HDP’nin ‘Erdoğan’ın aradığı AYM üyesi’ iddiası meclisi karıştırdı tartışma çıktı!

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP ve HDP’nin ‘Erdoğan’ın aradığı AYM üyesi’ iddiası meclisi karıştırdı tartışma çıktı!

Alaturka Online
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Alaturka Online
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