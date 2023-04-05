CHP ve İYİ Parti, 10 ilde “fermuar” modelinde anlaştı

Milletvekili aday adaylarının nerelerden aday gösterileceğine bu hafta sonu karar verilecek. Listeler 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

CHP’de liste mesaisi devam ediyor. Aday adaylarının parti genel merkezine giriş yasağının ardından listelere son şeklini vermek için çalışmalar sürüyor. Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile ortak liste yapılıp yapılmayacağı Cuma gününe kadar netleşecek. Kulislerde büyük şehirlerde ortak liste ile seçime gidilmeyeceği, on ilde ortak liste yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Son kararı liderler verecek.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlerle uzlaşı sağlandıktan sonra listeler üzerinde çalışacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu, 8 Nisan’da önce Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak. Ardından saat 19.00’da kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı olan PM’ye listeleri sunacak. 3 bin 500’ü aşan ve rekor sayıya ulaşan milletvekili aday adaylarının arasından kimlerin nereden aday gösterileceğine karar verilecek.

7 KENTTE CHP, 3 KENTTE İYİ PARTİ

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı’nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti’nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7’sinde CHP’nin adayı, 3’ünde İYİ Parti’nin adayı ilk sırada yer alacak. (AA)